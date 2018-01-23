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Зыбенок Ольга

Декабрьские рекорды ТРЦ "Афимолл Сити"

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  • 23 Января 201811:20

Самым популярным магазином в декабре и на время новогодних праздников стали  флагманский бутик «Московского Ювелирного Завода», «ЦУМ Дисконт», парфюмерный мультибрендовый магазин «Золотое яблоко» и  lady & gentleman CITY.

Традиционно самым популярным в ТРЦ «АФИМОЛЛ СИТИ» в праздничные дни становится 5-й этаж, где под стеклянным куполом собраны интересные ресторанные концепты: один из немногих в Москве ресторанов кошерной кухни «Яффа», ресторан авторской кухни Mad Men, пивной ресторан Radeberger, знаменитый хоспер-бар Steak it easy, проект знаменитого ресторатора Аркадия Новикова #FARШ, Ploft – оригинальная трактовка популярной среднеазиатской кухни. В семейном развлекательном центре «Космик» показывали спектакли Новогодний щенячий патруль» и «Новогодние приключения Эльзы», увлекательное бумажное шоу и шоу мыльных пузырей, а в кинотеатре «Формула кино» можно было увидеть все новинки январского кинопроката. Все праздничные дни гостей ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» развлекал яркий итальянский уличный стрит-бенд Archi Mossi.

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