Декабрьские рекорды ТРЦ "Афимолл Сити"

Самым популярным магазином в декабре и на время новогодних праздников стали флагманский бутик «Московского Ювелирного Завода», «ЦУМ Дисконт», парфюмерный мультибрендовый магазин «Золотое яблоко» и lady & gentleman CITY.

Традиционно самым популярным в ТРЦ «АФИМОЛЛ СИТИ» в праздничные дни становится 5-й этаж, где под стеклянным куполом собраны интересные ресторанные концепты: один из немногих в Москве ресторанов кошерной кухни «Яффа», ресторан авторской кухни Mad Men, пивной ресторан Radeberger, знаменитый хоспер-бар Steak it easy, проект знаменитого ресторатора Аркадия Новикова #FARШ, Ploft – оригинальная трактовка популярной среднеазиатской кухни. В семейном развлекательном центре «Космик» показывали спектакли Новогодний щенячий патруль» и «Новогодние приключения Эльзы», увлекательное бумажное шоу и шоу мыльных пузырей, а в кинотеатре «Формула кино» можно было увидеть все новинки январского кинопроката. Все праздничные дни гостей ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» развлекал яркий итальянский уличный стрит-бенд Archi Mossi.