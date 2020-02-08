Декольте – божественное «оружие» соблазна

Что уж говорить, но прекрасная половина человечества всегда знала, как очаровать сильных, но столь впечатлительных мужчин. Оголенная шея, плечики, приоткрытая зона декольте и «противник» сражен. Самой смелой в демонстрации своих прелестей не без основания считается Агнесса Сорель – возлюбленная французского короля Карла VII. Именно этой даме историки моды приписывают ношение самых откровенных нарядов, открывающих грудь. Перед ее совершенной красотой не устоял даже Папа Римский, простив ей все прегрешения. Несмотря на все причитания блюстителей нравственности, мода на декольте прекрасно уживалась со всеми эпохами и стилями.

Круглые глубокие вырезы, квадратные, ассиметричные, приоткрывающие одно плечо по-прежнему привлекают взгляды мужчин. А как же иначе, ведь недаром декольте называют «божественным» оружием соблазна.

Но что делать тем представительницам прекрасного пола, у которых излишне скромный размер груди или форма далека от идеала? Отказаться от вещей, демонстрирующих зону декольте? Ни в коем случае! Ведь сегодня пластическая хирургия способна творить чудеса. Тем более что стоимость подобной операции вполне доступная - сколько стоит увеличение груди.

Несмотря на то, что в 2016 году известный модный журнал Vogue объявил о конце моды на декольте, женщины не спешили расставаться со столь безотказным «оружием». Напротив, судя по нарядам многих мировых звезд, декольте со временем становилось все более «бездонным».

Да и на неделе Парижской моды в 2020 году было представлено огромное количество моделей с очень глубоким декольте. Например, ливанский дизайнер Тони Уорд в своей коллекции продемонстрировал вечерние платья с вырезами, доходящими до пупка. Безусловно, эти соблазнительные новинки Парижской недели моды пришлись по вкусу всем мужчинам без исключения. Еще бы, ведь в свое время от декольте Агнессы Сорель не смог отвести глаз и сам Папа Римский!