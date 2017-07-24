Деконструктивизм: философия современного дизайна

Метод деконструкции, применяемый в дизайне и архитектуре – это философия переосмысления форм, линий и сочетаний. “Устанавливайте собственные правила и предъявляйте на жизнь авторские права” – идеология бренда YULIA KUTUZOVA, которая ярко характеризует эту “теорию отрицания ДНК традиций”.

Впервые термин появился в 60-е годы XX века благодаря философской мысли Жака Деррида, определяя этот манифест, как особое, постмодернистское настроение. Это модель принципиально нового направления, где линии воздействуют на чувства, создавая ощущение динамики, а дизайн становится новым миром, не знающим законов физики, человеческого мышления и прагматизма.

Деконтруктивисты – это в первую очередь “хулиганы”, связывающие свое творчество с ощущением конца. Это значит, что пора подводить итоги, заново осмыслять весь накопленный опыт и стирать границы, поэтому логичен переход деконструктивизма из архитектуры на подиум.

Деконструктивизм в дизайне – это отказ от традиционных представлений о моде, рассматривая ее как искусство и объект для экспериментов. Характеризуется необычайно сложным кроем изделий, разорванными нестандартными материями и неровными краями. Теперь асимметрия – это новая симметрия. А деление на мужское и женское заменено на термин унисекс. На подиумы врывается провокационность, остро противоречащая господствующим идеалам красоты. Брак становится «сверх-лейблом» и эффективным инструментом маркетинга для избранных. Дизайнеры желают открыть все, что обычно прячут: швы, выкройки, наметки. На первый план выходит монохром, особая любовь к черному и интеллектуальный минимализм. Глубокая индивидуальность как высшая ценность, построенная на отказе от индивидуальности.

Деконструктивизм позволяет разбирать на части и реконструировать. То, что ранее было недопустимым, считалось неприемлемым и даже неприличным, сейчас стало основой. Дизайн прежде всего направлен на человека, который не подвластен стереотипам и обладает внутренней свободой.