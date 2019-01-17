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Артем Кузелев

Дельфина Арно стала членом совета правления LVMH

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  • 17 Января 201913:42
Сюжеты: LVMH

В совете правления роскошного конгломерата LVMH новый член – президента и генерального директора группы Бернара Арно.

Во вторник стало известно, что Дельфина Арно вошла в совет правления люксового холдинга LVMH. Дельфина присоединилась к одиннадцати другим членам, среди которых только мужчины, причем самому младшему из них 52 года. Бернар Арно так прокомментировал новость: «Я очень рад приходу Дельфины в совет правления группы. Так мы не только получаем женское видение, но и становимся моложе. Ее особое чутье в отношении товарного предложения общепризнанно, и своим исключительным успехом дом Louis Vuitton во многом обязан именно этой компетенции Дельфины. Кроме того, Дельфина очень хорошо знакома с дизайнерами, в частности с представителями молодого поколения, и это еще один козырь для нашего бизнеса».

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