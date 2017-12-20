Деликатная тема в LazerJazz

13 декабря в клинике лазерной косметологии и anti-age гинекологии LazerJazz на Таганке состоялся необычный завтрак. Главная тема мероприятия – anti-age гинекология.

Отделение гинекологии в клинике было открыто не случайно. «Зачастую проблемы с кожей связаны с неправильной работой половой и эндокринной систем. Многолетний врачебный опыт подвел нас к тому, что прежде чем приступать к аппаратным процедурам по устранению внешних дефектов, сначала необходимо выявить заболевания, ставшие первопричиной негативных внешних проявлений. Красивая женщина - прежде всего, здоровая женщина. Мы стремимся не только к внешней красоте, мы работаем для того, чтобы наши пациенты были уверенными в себе, успешными, вели насыщенную жизнь, получали удовольствие. Именно поэтому мы открыли отделение гинекологии и помогаем женщинам стать совершеннее, восстановиться после родов, оставаться молодыми, красивыми, сексуальными долгое время» - говорит Джанина Мусаева, генеральный директор клиники LazerJazz.

я\Я ЧФ ЫФ можно восстановиться после родов (лечение опущения стенок влагалища), сузить диаметр влагалища, что особенно необходимо женщинам, имеющим двух и более детей, восстановить упругость и эластичность тканей. Стоит отметить, что результатом этих процедур является улучшение качества секса, количество и качество оргазмов. Ведь ничто так не красит женщину, как блеск в глазах, который появляется, когда она любима и желанна.

Комплексным дополнением к лазерному интимному омоложению являются такие процедуры, как PRP-терапия, гормонотерапия и плацентарная терапия. Каждая из процедур проводится по назначению врача в зависимости от анамнеза пациента.

Также в клинике LazerJazz представлен широкий спектр услуг по эстетической гинекологии. Коррекция половых губ вагинальным лазером, инъекциями (филлерами) или радиоволновым ножом проводится не только лишь ради внешней красоты. Например, такое заболевание как несмыкание половых губ открывает прямой путь бактериям во влагалище, что, в свою очередь, может привести к разным болезням, самой страшной из которых является рак шейки матки. По статистике, этот вид рака занимает второе место по опасности, так как чаще всего, его диагностируют на поздних стадиях. Обнаружить его на ранней стадии, когда еще он хорошо поддается лечению, достаточно просто. Женщина должна наблюдаться у гинеколога и минимум раз в год проходить обследование и осмотр. К слову, клиника LazerJazz располагает новейшим оборудованием, УЗИ экспертного класса с высоким разрешением, кольпоскопом, и в рамках одной консультации, которая займет полтора часа, врач проведет полноценный осмотр, возьмет анализы, сделает УЗИ органов малого таза, кольпоскопию.

Говоря о болезнях, вызванных попаданием бактерий на слизистую влагалища, нельзя не отметить достоинство лазерных процедур anti-age гинекологии. Ко всему прочему, применение лазера обладает мощным антибактериальным действием, а потому является профилактикой раковых заболеваний.

К интимной, волнующей теме можно отнести и ароматы. Как говорил Зюскинд: "Кто владеет запахами, тот владеет сердцами людей". Приглашенным гостем завтрака, посвященного женской красоте, стала Ирина Прозорини, парфюмер и основатель Парфюмерного дома "Prozorini", которая рассказала, чем отличаются феромоны от афродизиаков, какие запахи могут воздействовать на усиление чувственности и сексуальности, а какие - на уверенность и победу, на какие части тела жены султанов наносят ароматы, чтобы быть первой, и есть ли духи для интимной зоны. В рамках мероприятия также прошла дегустация новой парфюмерной коллекции "New Era by Prozorini", которая окунула каждого присутствующего в мир эмоций и чувственности. Три уникальных аромата, и у каждого свое предназначение: Thais -любовь, Iskander - деньги, Soma – секс. Гости завтрака уже отдали свой голос понравившимся аромату. А что выберете вы?



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Клиника лазерной косметологии и anti-age гинекологии LazerJazz – единственная клиника в Москве, где есть все 6 видов лазерной эпиляции и омоложения, которые проходят на лучших в мире лазерных платформах, что подтверждено многочисленными международными наградами. Лазеры – самая точная технология, дающая почти мгновенный эффект. Мы сочетаем лазеры с инъекциями, нитевым лифтингом и аппаратами от мировых лидеров. Наши врачи регулярно участвуют в международных конференциях, проходят практику в Европе и США. Мы знаем, как сохранить молодость и подчеркнуть естественную красоту без боли и стресса.

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