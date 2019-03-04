Деловая программа «Russia.Modest Fashion Week» 28 февраля 2019

В очередной раз «Russia. Modest Fashion Week» (www.RMFW.ru) представила деловую программу для дизайнеров, создающих свои коллекции в формате Modest. Для создания коллекции и представления ее потенциальным покупателям дизайнер должен пройти почти бесконечное количество ступеней. И это не только разработка и создание самой коллекции, надо думать о финансах, бухгалтерии, о том, как защитить свою интеллектуальную собственность от посягательств пиратов. Представленная «Russia. Modest Fashion Week» деловая программа специально разработана чтобы дизайнеры могли получить инструменты для развития бизнеса с исключительно практическим применением, направленные на решение существующих, оперативных проблем. И это особенно актуально для дизайнеров нового, но уже привлекающего к себе внимания направления - Modest Fashion (благопристойная мода).

Мероприятие проходило 28 февраля в великолепно оборудованном медиа центре в РГУ им. А.Н. Косыгина. Хочется отметить, что впервые в России было подписано соглашение о проведении системной поддержки российских дизайнеров благопристойной моды. Документ был подписан РГУ им. А.Н. Косыгина и «Russia.Modest Fashion Week». Есть уверенность, что консолидация усилий данных структур позволит повысить конкурентоспособность российских брендов, работающих на рынке Modest как в России, так и на международных рынках.

После подписания соглашения был дан официальный старт деловой программы, который охватывал следующие темы:

- Modest Fashion. Перспективы и возможности для дизайнеров.

- Международные рынки. Какие требования предъявляют международные байеры к российским дизайнерам.

- Формирование бренда.

- Бухгалтерия, Производство, Продажи кто и как этим должен управлять.

- Как эффективно организовать продажи.

- Где найти финансы для Fashion проекта.

По просьбам дизайнеров деловая программа транслировалась в режиме on-line в интернет и после мероприятия будет доступна на официальном Youtube канале «Russia. Modest Fashion Week».

Модерировала программу Юлия Бевзенко (Julia Bevzenko) - ведущий российский эксперт в люксе, генеральный директор All about luxe. Julia Bevzenko consulting agency.

Спикерами выступили:

- Амина Шабанова, бренд Irada

- Каныкей Батырова (Kanykei Batyrova), руководитель представительства Союза Мусульманских Дизайнеров Мира в странах СНГ.

- Джаннат Мингазова (Dzhannat Mingazova), блогер, общественный деятель, г. Казань

- Даиан Фонковская (Diane Fonkoua), основатель on-line журнала о благопристойной моде ALMAZE, France

- Наталья Каптур (Natalia Kaptur), бренд Jana Segetti, г. Санкт-Петербург

- Рустам Кашапов, СЕО мультибрендового магазина maidenly.ru, г. Казань

- Вера Иванова, Модный Magazin

- Инна Баклыкова, Ресурсный центр

- Мария Азовцева (Maria Azovtseva), брендинговое агенство "BOBOinParadise", г. Санкт-Петербург

- Галина Михайлова, инвестиционная компания "Вайтерн Капитал"

Раскрытые спикерами темы оказались очень востребованы дизайнерами и, вместо запланированных 2,5 часов, мероприятие длилось 4 часа. Трансляцию посмотрели более 250 человек. После мероприятия, от дизайнеров поступило значительное количество откликов и положительных отзывов с просьбой продолжать подобные мероприятия с акцентом для modest дизайнеров.

В ближайшее время на официальном сайте «Russia. Modest Fashion Week» будет представлен график проведения деловых мероприятий для дизайнеров благопристойной моды.

"Russia.Modest Fashion Week" - единственная регулярная неделя скромной моды в России, представит очередной сезон SS-2019 11-12 апреля в настоящих джунглях – субтропической оранжерее «Аптекарского огорода», любезно представленной МГУ.

Дизайнерам для участия: ModestFashion@RussiaFW.ru

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