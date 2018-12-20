Деловой рождественский бранч CPM в Москве

17 декабря 2018 года в новом ресторане Chateau Руставели на Малой Бронной состоялся традиционный бизнес бранч выставки CPM – Collection Premiere Moscow для ключевых партнеров, представителей СМИ и блогеров.

Для того чтобы поделиться новостями крупнейшей в Восточной Европе выставки моды собралась команда организаторов во главе с международным и российским директорами проекта – Кристианом Кашем (Christian Kasch, Igedo Company, Дюссельдорф) и Николаем Ярцевым (Messe Dusseldorf Moscow, Москва). Собравшихся также поприветствовала куратор спецпроектов CPM Designerpool и Handmade Галина Истомина, представившая обновленный состав участников нового сезона, включая дизайнерские бренды из Грузии и Армении. Также была презентована новая рекламная кампания выставки CPM Body&Beach и ее раздела Body&Beach Fabrics, несколько слов о концепции которой рассказали автор съемки, известный fashion фотограф Филипп Ндзана, а также основатель бельевого бренда Le Journal Intime Наталья Войнич, чьи модели из новой коллекции вошли в фото-проект.

CPM Christmas Brunch посетили издания Дорогое удовольствие, Shopping Guide, Fashion Collection, PROfashion, Модный Magazin, Piccolo, Lingerie, Fashionograph, Shoes, Shoes Star, а также порталы Lady.Mail.ru, Fashionunited.ru, Riamoda.ru и многие другие. Всех присутствующих ждали приятные праздничные презенты от выставки CPM и ключевого beauty партнера мероприятия – японского бренда профессиональной косметики для волос LebeL.

Гостей рождественского бранча принимал новый тбилисский ресторан Chateau Руставели на Малой Бронной,13. Как в столице Грузии встречаются разные культуры, так и в меню Chateau Руставели гармонично сошлись завтраки в лучших традициях Одессы и Тель-Авива, ереванские обеды и тбилисские застолья.

Следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 25 по 28 февраля 2019 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона осень-зима 2019/20.