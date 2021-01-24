Демакияж - один из важнейших ритуалов ухода за собой

Очищение кожи - один из важнейших этапов ухода за собой. И речь не только о снятии макияжа, но и об очищении кожи от пыли, кожного сала, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Бережное очищение кожи подготавливает эпидермис к дальнейшему уходу, питанию и восстановлению.

В этом материале мы расскажем об эффективных средствах для демакияжа, которые идеально подходят как для лица, так и для области вокруг глаз.

Очищающее мицеллярное молочко для демакияжа Micellar Make-up Remover от ARAVIA Laboratories, 150 мл.

Цена: 528 руб.

Нежное мицеллярное молочко предназначено для бережного и тщательного очищения кожи лица, глаз и губ от макияжа. Кожа становится мягкой, нежной и бархатистой. Комплекс активных компонентов в составе способствует омоложению и регенерации кожи, оказывает антиоксидантное и антибактериальное воздействие, питает и смягчает кожу. Молочко придает коже здоровое сияние, свежий и ухоженный вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Подходит для снятия макияжа с лица, глаз и губ

Эффективно и бережно удаляет даже водостойкий макияж

Подходит для любого типа кожи

Способствует омоложению и регенерации кожи

Не оставляет пленки

ДЕЙСТВИЕ:

Мягко очищает кожу

Смягчает, увлажняет, питает и освежает

Делает кожу мягкой и бархатистой

Дарит ощущение комфорта

Обладает детокс-эффектом

Эффект: чистая, увлажненная и сияющая кожа

Применение: Нанесите молочко на влажную кожу лица, шеи и декольте. Очистите кожу легкими массажными движениями. Снимите остатки средства влажным спонжем.

Мицеллярная вода Royal Snail от Eveline Cosmetics, 500 мл.

Цена: 280 руб.

Интенсивно восстанавливающая мицеллярная вода эффективно удаляет макияж с глаз, лица и губ и очищает кожу от загрязнений. Богатая формула дополнительно успокаивает.

• Активные мицеллы притягивают, абсорбируют и удаляют загрязнения с поверхности кожи.

• Фильтрат секрета улитки воздействует как регенерирующий компресс для кожи: интенсивно увлажняет, разглаживает, успокаивает и питает.

• Пептиды новой генерации стимулируют производство коллагена и эластина, делая кожу упругой и эластичной.

• Аллантоин успокаивает раздражения, защищает от пересушивания и укрепляет защитный барьер кожи.

Bioderma Sebium H2O - мицеллярная вода для демакияжа и очищения смешанной и жирной кожи кожи, 500 мл.

Цена: 920 руб.

Solution micellaire – это эффективное решение для жирной, комбинированной и проблемной кожи, которая склонна к воспалениям, появлениям комедонов и акне. Sebium Н2О обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным действием. Имеет гипоаллергенный состав. Среди активных компонентов – экстракт листьев гинкго билоба, мицеллы эфиров жирных кислот, глюконат цинка, сульфат меди.

• Мягко очищает поры.

• Уменьшает воспаления и успокаивает.

• Не сушит кожу.

• Снижает выработку кожного сала, улучшает его качество.

Специальные особенности: Гипоаллергенно; Не содержит парабенов; Некомедогенно; Без красителей; Не требует смывания.Себиум Н2О первое средство демакияжа для смешанной и жирной кожи, которое обладает структурной схожестью с кожей, что обеспечивает идеальное очищение. Подходит для чувствительной кожи.; Запатентованный комплекс Флюидактив® нормализует качество кожного сала и предотвращает закупорку пор.; Входящие в состав агенты (глюконат цинка и сульфат меди) оздоравливают кожу и снижают секрецию кожного сала.

Применение:

Используйте для ежедневного очищения эпидермиса и для удаления косметики. Можно применять несколько раз в день.

• Нанесите мицелловый раствор на ватный тампон.

• Тщательно протрите им лицо.

• Не требует дополнительного смывания.

• При удалении макияжа повторите два-три раза.

Гиалуроновая мицеллярная вода Facemed+ от Eveline Cosmetics, 400 мл.

Цена: от 270 руб.

Мультифункциональное косметическое средство, предназначенное для сухой, очень сухой чувствительной кожи. Идеально очищает и снимает макияж глаз и губ, а также подходит для ежедневного ухода за чувствительной кожей

Facemed+ 3в1:

1 Снимает даже водостойкий макияж;

2 Эффективно очищает и освежает кожу;

3 Уменьшает раздражение и покраснения;

1.Глубоко увлажняет:

- Повышение эпидермальных запасов воды

- Стимуляция синтеза гиалуронов кислоты

- Разглаживание глубоких морщин и мимических линий.

2 Придает коже гладкость:

- Нормализует процесс отшелушивания верхнего слоя,

- Повышает упругость кожи и придает ей шелковистую гладкость.

3 Укрепляет гидролипидный барьер кожи:

- Стимулирует синтез керамидов в коже,

- Снижает трансдермальную потерю влаги

- Повышает защитный барьер кожи от негативного воздействия внешних факторов.

Состав и эффекты от применения:

- Гиалуроновая кислота + комплекс AQUAXYL™ - технология Hydraconcept 3D уже после первого применения заметно повышается уровень увлажнения кожи и ее защиты от пересушивания в течении 24ч

- После 28-ми дневного курса* - снижается шелушение кожи на 25%, повышается упругость и гладкость кожи на 30%, разглаживаются микроморщины и мимические линии.

- Пантенол - снимает раздражение и уменьшает покраснение. Предупреждает появление раздражений и активно защищает кожу от вредного воздействия внешних факторов.

- Экстракт плодов Cucumis sativus обладает интенсивным противовоспалительным и освежающим действием, восстанавливает блеск и ровный цвет здоровой кожи.