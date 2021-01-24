Демакияж - один из важнейших ритуалов ухода за собой

Очищение кожи - один из важнейших этапов ухода за собой. И речь не только о снятии макияжа, но и об очищении кожи от пыли, кожного сала, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Бережное очищение кожи подготавливает эпидермис к дальнейшему уходу, питанию и восстановлению.
В этом материале мы расскажем об эффективных средствах для демакияжа, которые идеально подходят как для лица, так и для области вокруг глаз.
Очищающее мицеллярное молочко для демакияжа Micellar Make-up Remover от ARAVIA Laboratories, 150 мл.
Цена: 528 руб.
Нежное мицеллярное молочко предназначено для бережного и тщательного очищения кожи лица, глаз и губ от макияжа. Кожа становится мягкой, нежной и бархатистой. Комплекс активных компонентов в составе способствует омоложению и регенерации кожи, оказывает антиоксидантное и антибактериальное воздействие, питает и смягчает кожу. Молочко придает коже здоровое сияние, свежий и ухоженный вид.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Подходит для снятия макияжа с лица, глаз и губ
Эффективно и бережно удаляет даже водостойкий макияж
Подходит для любого типа кожи
Способствует омоложению и регенерации кожи
Не оставляет пленки
ДЕЙСТВИЕ:
- Мягко очищает кожу
- Смягчает, увлажняет, питает и освежает
- Делает кожу мягкой и бархатистой
- Дарит ощущение комфорта
- Обладает детокс-эффектом
Эффект: чистая, увлажненная и сияющая кожа
Применение: Нанесите молочко на влажную кожу лица, шеи и декольте. Очистите кожу легкими массажными движениями. Снимите остатки средства влажным спонжем.
Мицеллярная вода Royal Snail от Eveline Cosmetics, 500 мл.
Цена: 280 руб.
Интенсивно восстанавливающая мицеллярная вода эффективно удаляет макияж с глаз, лица и губ и очищает кожу от загрязнений. Богатая формула дополнительно успокаивает.
• Активные мицеллы притягивают, абсорбируют и удаляют загрязнения с поверхности кожи.
• Фильтрат секрета улитки воздействует как регенерирующий компресс для кожи: интенсивно увлажняет, разглаживает, успокаивает и питает.
• Пептиды новой генерации стимулируют производство коллагена и эластина, делая кожу упругой и эластичной.
• Аллантоин успокаивает раздражения, защищает от пересушивания и укрепляет защитный барьер кожи.
Bioderma Sebium H2O - мицеллярная вода для демакияжа и очищения смешанной и жирной кожи кожи, 500 мл.
Цена: 920 руб.
Solution micellaire – это эффективное решение для жирной, комбинированной и проблемной кожи, которая склонна к воспалениям, появлениям комедонов и акне. Sebium Н2О обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным действием. Имеет гипоаллергенный состав. Среди активных компонентов – экстракт листьев гинкго билоба, мицеллы эфиров жирных кислот, глюконат цинка, сульфат меди.
• Мягко очищает поры.
• Уменьшает воспаления и успокаивает.
• Не сушит кожу.
• Снижает выработку кожного сала, улучшает его качество.
Специальные особенности: Гипоаллергенно; Не содержит парабенов; Некомедогенно; Без красителей; Не требует смывания.Себиум Н2О первое средство демакияжа для смешанной и жирной кожи, которое обладает структурной схожестью с кожей, что обеспечивает идеальное очищение. Подходит для чувствительной кожи.; Запатентованный комплекс Флюидактив® нормализует качество кожного сала и предотвращает закупорку пор.; Входящие в состав агенты (глюконат цинка и сульфат меди) оздоравливают кожу и снижают секрецию кожного сала.
Применение:
Используйте для ежедневного очищения эпидермиса и для удаления косметики. Можно применять несколько раз в день.
• Нанесите мицелловый раствор на ватный тампон.
• Тщательно протрите им лицо.
• Не требует дополнительного смывания.
• При удалении макияжа повторите два-три раза.
Гиалуроновая мицеллярная вода Facemed+ от Eveline Cosmetics, 400 мл.
Цена: от 270 руб.
Мультифункциональное косметическое средство, предназначенное для сухой, очень сухой чувствительной кожи. Идеально очищает и снимает макияж глаз и губ, а также подходит для ежедневного ухода за чувствительной кожей
Facemed+ 3в1:
1 Снимает даже водостойкий макияж;
2 Эффективно очищает и освежает кожу;
3 Уменьшает раздражение и покраснения;
1.Глубоко увлажняет:
- Повышение эпидермальных запасов воды
- Стимуляция синтеза гиалуронов кислоты
- Разглаживание глубоких морщин и мимических линий.
2 Придает коже гладкость:
- Нормализует процесс отшелушивания верхнего слоя,
- Повышает упругость кожи и придает ей шелковистую гладкость.
3 Укрепляет гидролипидный барьер кожи:
- Стимулирует синтез керамидов в коже,
- Снижает трансдермальную потерю влаги
- Повышает защитный барьер кожи от негативного воздействия внешних факторов.
Состав и эффекты от применения:
- Гиалуроновая кислота + комплекс AQUAXYL™ - технология Hydraconcept 3D уже после первого применения заметно повышается уровень увлажнения кожи и ее защиты от пересушивания в течении 24ч
- После 28-ми дневного курса* - снижается шелушение кожи на 25%, повышается упругость и гладкость кожи на 30%, разглаживаются микроморщины и мимические линии.
- Пантенол - снимает раздражение и уменьшает покраснение. Предупреждает появление раздражений и активно защищает кожу от вредного воздействия внешних факторов.
- Экстракт плодов Cucumis sativus обладает интенсивным противовоспалительным и освежающим действием, восстанавливает блеск и ровный цвет здоровой кожи.
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