Демна Гвасалия опроверг слухи о закрытии Vetements

На фоне новостей о рекордном спаде продаж марки Демны Гвасалии появились слухи о том, что дизайнер планирует ее закрыть.

На днях в сети появилась информация о том, что что продажи бренда Vetements рекордно упали. Авторитетные сайты, ссылаясь на источники близкие к марке, опубликовали посты о том, что магазинам приходится распродавать коллекции Гвасалии со скидками 70%, однако спроса на них все равно нет. Сообщается, что вся команда марки перешла в дом Balenciaga, который также возглавляет Демна. На фоне таких новостей появились слухи о том, что дизайнер планирует закрыть свою компанию.

Чуть позже Демна Гвасалия и его брат Гурам (исполнительный директор Vetements) выступили в сети с опровержением. Братья назвали публикации сплетнями и домыслами. В своем Instagram Демна также написал: «Моя команда в Vetements сильна как никогда. А мода – это не про хайп, бесполезные сплетни и псевдожурналистику. Мода – это про одежду, и Vetements тоже».