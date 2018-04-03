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Артем Кузелев

Демна Гвасалия опроверг слухи о закрытии Vetements

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  • 03 Апреля 201812:42
Сюжеты: Vetements

На фоне новостей о рекордном спаде продаж марки Демны Гвасалии появились слухи о том, что дизайнер планирует ее закрыть.

На днях в сети появилась информация о том, что что продажи бренда Vetements рекордно упали. Авторитетные сайты, ссылаясь на источники близкие к марке, опубликовали посты о том, что магазинам приходится распродавать коллекции Гвасалии со скидками 70%, однако спроса на них все равно нет. Сообщается, что вся команда марки перешла в дом Balenciaga, который также возглавляет Демна. На фоне таких новостей появились слухи о том, что дизайнер планирует закрыть свою компанию.

Чуть позже Демна Гвасалия и его брат Гурам (исполнительный директор Vetements) выступили в сети с опровержением. Братья назвали публикации сплетнями и домыслами. В своем Instagram Демна также написал: «Моя команда в Vetements сильна как никогда. А мода – это не про хайп, бесполезные сплетни и псевдожурналистику. Мода – это про одежду, и Vetements тоже».

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