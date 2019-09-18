Демна Гвасалия покидает собственную марку

Дизайнер Демна Гвасалия объявил об уходе из бренда Vetements ради «новых проектов».

Первым новость сообщило авторитетный сайт WWD. По информации издания, Гвасалия останется на посту креативного директора Balenciaga, который он возглавил в 2015 году и новую коллекцию которого представит в Париже 29 сентября. Сам Демна так прокомментировал новость: «Я сделал Vetements, потому что мне было скучно в сфере моды, и, несмотря на все сложности, после появления этого бренда мода изменилась раз и навсегда, а для кого-то он даже открыл дверь в индустрию. Поэтому я думаю, что выполнил свою миссию создателя концепции и дизайнера-новатора в этой уникальной марке, и Vetements превратился в компанию, которая может развиваться дальше самостоятельно».