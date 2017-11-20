Демна Гвасалия работает над кроссовками для Reebok

Представители марки vetements рассказали о коллаборации с популярным спортивным брендом.
Как сообщил исполнительный директор марки vetements Гурам Гвасалия, бренд работает над дизайном новых кроссовок для бренда Reebok. Менеджер подчеркнул, что команда французской марки во главе с Демной Гвасалия трудилась над обновлением архивной модели Pump Evolution Runner два года. Сообщается также, что кроссовки vetements x Reebok впервые покажут публике уже на этой неделе в секретном поп-ап сторе в Гонконге.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.