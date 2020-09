Демна Гвасалия сделал одинаковые вещи для Vetements и Balenciaga

В официальном Instagram Vetements появился пост, в котором сравниваются две модели, придуманные дизайнером для разных брендов.

Марка, основанная Демной Гвасалией и базирующаяся в Цюрихе, опубликовала в своем Instagram-аккаунте коллаж, в котором сравниваются две модели, созданные дизайнером. Первую он выпустил в 2019 году для Vetements, перед уходом из бренда, вторую – для Balenciaga в этом году. Речь идет о двух черных футболках – с коротким и длинным рукавом – с принтом в виде бейджа Hello, my name is. Авторы сайта Highsnobiety сравнили пост с тем, что делают Diet Prada, когда пишут о плагиате в модной индустрии. Однако никаких обвинений в нем не звучит, лишь недоумение: «Черт возьми?»