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Артем Кузелев

Демна Гвасалия создаст кутюрную линию для мужчин

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  • 28 Сентября 202011:27
Сюжеты: Balenciaga

В интервью WWD.com дизайнер обозначил векторы развития парижского дома Balenciaga.

Креативный директор Balenciaga анонсировал запуск кутюрной линии для мужчин. Дебютную коллекцию Демна представит в июле 2021 года, о чем рассказал в интервью изданию WWD: «Кутюр олицетворяет свободу творчества и свободу в моде. Возможно, вот почему я так сильно хочу создавать кутюрные коллекции. Я твердо верю, что кутюр может спасти моду в ее современном виде... Haute couture действительно может снова стать движущей силой индустрии, потому что на нее не влияют ограничения промышленного производства». Кроме того, Гвасалия отметил, что Balenciaga представит межсезонные коллекции на предстоящей Неделе моды в Париже, а сезонные будут показаны декабре и июне. Также Гвасалия собирается в большем объеме использовать в будущих коллекциях экоматериалы.

 
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