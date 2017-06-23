«Деньги и с чем их едят». Тренинг психолога, коуча Владислава Чубарова

Каждому из нас знакома пословица «Что посеешь, то и пожнешь». Нам с детства ее часто повторяли мамы и бабушки, дяди и тети, с особой строгостью отчитывали учителя в школе в случаях плохой успеваемости. Значение этой крылатой фразы можно трактовать по-разному, однако, сегодня мы попробуем переложить ее на современной лад: «Хорошо поработаешь – много заработаешь». Так звучит гораздо уместнее в современных реалиях, не правда ли?

Так что же мы готовы «сеять» и что в итоге хотим «пожинать»?

Глубинным изучениям этого вопроса был посвящен тренинг Владислава Чубарова (www.h-a-n.ru) - коуча и психотерапевта с 15-ти летним стажем.

- «В течение всего тренинга я ставлю своей главной задачей в первую очередь помочь вам изменить свой привычный взгляд на финансовые аспекты в ключе ваших личных проблем, вытащить ваше истинное зрение наружу и ни в коем случае не собираюсь доносить информацию на «блюдечке с голубой каемочкой», - акцентирует Владислав. - Ни для кого не будет секретом, если я скажу, что каждый человек воспринимает деньги по-своему: для кого-то они являются признаком качества жизни, для кого-то это свобода, для кого-то статус, а для кого-то просто-напросто источник комфорта».

Итак, на первом этапе тренинга каждый гость выявляет свою проблему самостоятельно и начинает над ней работать. Мужчина в солидном офисном пиджаке (один из гостей тренинга) замечает: «Для меня деньги - это стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Я хотел бы зарабатывать столько же, сколько зарабатывает Роман Абрамович, но далеко не все так просто, как кажется, да я и не знаю, возможно ли это сделать, оставаясь в привычной мне среде».

Гостья напротив рассказывает свою историю: «Обычно у меня нет времени пускаться в траты, но наступает время отпусков, и тут меня не остановить. Я трачу деньги на ненужные вещи, которые по окончанию поездки кажутся мне особенными и крайне важными. В итоге я расходую свой капитал впустую. Все мои знакомые с гораздо меньшим уровнем доходов умеют грамотно копить, а я – нет».

За три часа семинара коуч проработал с каждым из гостей его проблему отдельно, помог взвесить все «за» и «против», разобраться в истинных «преградах», мешающих тому или иному человеку быть богатым и успешным:

«Уникальность тренинга состоит в многообразии используемых подходов и закреплении полученных знаний на практике через конкретные упражнения. Участники тренинга смогут понять и прочувствовать свое бессознательное отношение к деньгам, увидеть, что мешает зарабатывать больше денег, определить зоны и направления глубинной проработки данной темы, а также получить инструменты для дальнейшей индивидуальной работы».

Безусловно, решение о том, как распоряжаться своими финансами, должны принимать лишь вы сами. Однако, если вы задумываетесь о том, чтобы кардинальным образом изменить свое отношение к деньгам, сделать уже существующий или же только зарождающийся бизнес успешным, а баланс карточки гораздо более долгоиграющим – тренинг «Деньги» обязательно окажется полезным и весьма креативным ответом на все ваши финансовые вопросы.