День рождения портала FashionEducation.ru

25 марта свой день рождения отметит информационно-аналитический портал FashionEducation.ru|Образование в моде – это единое информационное пространство, посвященное fashion-образованию в России и в мире, и единственный в России портал данной тематики. Основанный в 2010 году, за время своей работы портал FashionEducation.ru стал одним из известных и авторитетных источников информации о российских и зарубженых программах образования в сфере моды. Международная деятельность FashionEducation.ru включает в себя как организацию собственных деловых и образовательных мероприятий, так и совместные проекты с Ассоциациями дизайнеров и вузами в России и за рубежом. Руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики, Каримова Ирина, в 2014 году стала Лауреатом Национальной Премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель».

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