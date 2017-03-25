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FashionEducation.ru

День рождения портала FashionEducation.ru

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  • 25 Марта 201710:03

25 марта свой день рождения отметит информационно-аналитический портал FashionEducation.ru|Образование в моде  – это единое информационное пространство, посвященное fashion-образованию в России и в мире, и единственный в России портал данной тематики. Основанный в 2010 году, за время своей работы портал FashionEducation.ru стал одним из известных и авторитетных источников информации о российских и зарубженых программах образования в сфере моды. Международная деятельность FashionEducation.ru включает в себя как организацию собственных деловых и образовательных мероприятий, так и совместные проекты с Ассоциациями дизайнеров и вузами в России и за рубежом. Руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики, Каримова Ирина, в 2014 году стала Лауреатом Национальной Премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель».

Семь лет - время подводить первые итоги, и ставить новые цели для достижения. Уверены, что все получится! 

 

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