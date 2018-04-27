День стилиста в ХЦ: модные образы от имидж-консультанта Анны Гусевой

Глобальный модный праздник День Стилиста, состоявшийся в крупнейших универмагах Торгового Дома «Холдинг-Центр» ХЦ «Сретенский» и ХЦ «Лейпциг», еще раз напомнил нам, модницам, как приятно обновлять сезонный гардероб и как важно заручиться в создании трендового образа помощью профессионала.

Известный московский стилист и имидж-консультант Анна Гусева провела для всех посетителей универмага несколько интересных мастер-классов, рассказав об актуальных трендах Весна-Лето 2018 - возвращении эпохи диско 80х-90х и еще более близкой дружбе классической элегантности и спортивного шика на мировых подиумах.

Итак, топ-5 самых стильных трендов наступившей весны по версии успешного имидж-консультанта Анны Гусевой:

- вертикальная полоска в любых пропорциях и цветовых решениях

- total white look - не бойтесь наряжаться в романтичный белый с ног до головы

- спортивный поп-арт со своими забавными принтами и азартными цветовыми сочетаниями вроде микса красного и розового

- деним, который в новом сезоне выглядит еще шикарнее и уместен на все случаи городской и курортной жизни

- нежные десертные оттенки мятного сорбета, сирени, персика и фисташки, которые привнесут весеннюю свежесть в любой образ

По мнению стилиста, самые модные и трендовые марки в ХЦ — это Marc Cain, Hugo, Giorgio Grati, Manila Grace, Love Moscino, Twin Set, Penny Black. Для тех, кто предпочитает классику, Анна Гусева рекомендовала марки: Gerry Weber, Tommy Hilfiger, Pezzo, Luisa Cerano, Betty Barclay.

Праздник моды и стиля прошел в интерактивном формате: на площадках работали стилисты, которые активно общались с покупателями, консультировали, подбирали индивидуальный гардероб с учетом личных предпочтений.

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Диана Мицкевич по данным пресс-службы проекта.