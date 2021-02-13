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День Святого Валентина (141)
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Алексей Бобровский

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА С MIXIT: выиграй мечту для себя и своей половинки!

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  • 13 Февраля 202100:48
Сюжеты: День Святого Валентина

Стартовал новый конкурс от MIXIT и основательницы бренда Елены Назаровой «История любви»: «Скоро милый праздник – ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ!️  Такой приятный повод подарить вам немного романтики, ну и, конечно, годовой запас косметики🎁
Пишите вашу историю любви под постом в моем аккаунте, и 12 февраля я выберу 3 самые трогательные, или весёлые, или ещё какие-то запавшие в сердце, и подарю вам (и вашей второй половинке) свидание вашей мечты и годовой запас косметики🤗. Я бесконечно влюблена и счастлива, чего желаю каждому, и пусть под этим постом сбываются мечты! Поэтому истории любви, которые вы напишите, могут быть как реальными, так и просто полетом ваших фантазий и воплощением самый романтичны снов! Пусть эти истории вдохновляют других и воплощаются наяву😍»

https://www.instagram.com/p/CK_p5vYj578/ 

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