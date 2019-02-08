День всех влюблённых, геральдика и лекция Васильева — на выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней»

Пока зима не торопится уходить и потребность в ярких красках ощущается всё острее, очередная выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней» уже 14 февраля станет оазисом весны в промозглой слякоти московских улиц.

В этот раз центральной темой экспозиции на выставке будет геральдика. Она ушла с рыцарских щитов много столетий назад, но не канула в Лету, растворившись в одежде и аксессуарах, пополнив багаж дизайнеров. Основным же хранителем традиций стала бижутерия. Именно в бижутерии, в её разнообразии форм и расцветок, нашли пристанище геральдические символы — львы и лилии, кресты и короны; раскрылись с новой силой традиционные цвета: золотой и красный, голубой и белый. Приходите на выставку-продажу, соберите свой образ-герб или добавьте красок в старый. Главное — не бойтесь экспериментировать.

16 февраля в 16:00 в рамках выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» состоится лекция — «Коллекционирование старинных украшений XIX-XX веков» Александра Васильева, историка моды, телеведущего и коллекционера. По завершении лекции — автограф-сессия новой книги маэстро «Фамильные ценности. Книга обретённых мемуаров».

Адрес, время работы выставки и стоимость билетов:

Москва, «Т-Модуль», Тишинская площадь, дом 1

14 февраля — VIP-открытие в 19:00

15 и 16 февраля с 12:00 до 21:00

17 февраля с 12:00 до 20:00

Вход на VIP-открытие выставки 14 февраля – по специальным приглашениям или билетам (стоимость билета: 1000 рублей).

Стоимость билета на выставку с 15 по 17 февраля: 200 рублей.

Для детей до 16-ти лет — вход бесплатный.

Вход на лекцию А.Василева для участников и посетителей выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» бесплатный, обязательно по предварительной аккредитации. Перейти на сайт аккредитации >>

До 10 февраля успейте купить билет по акции — 100 рублей на сайте бижу.москва

(на VIP-открытие акция не распространяется).

Организатор выставки — Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74 | www.bijou-moscow.com