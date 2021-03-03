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Пименова Ю. А.

День всех влюблённых в ТДК «Смоленский Пассаж»

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  • 03 Марта 202118:05

14 февраля в Смоленском Пассаже состоялось мероприятие посвящённое дню всех влюблённых — Торгово-деловой комплекс стал настоящим центром притяжения любви!

 

В этот день для гостей Смоленского Пассажа играла живая музыка, действовали выгодные предложения от арендаторов, а также прошло награждение участников розыгрыша к 14 февраля. 

 

В воздухе царила атмосфера любви и праздника! 

Анонсы ближайших мероприятий в Смоленском Пассаже можно отслеживать на официальном сайте: https://www.smolenskiy.ru

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