День всех влюблённых в ТДК «Смоленский Пассаж»

14 февраля в Смоленском Пассаже состоялось мероприятие посвящённое дню всех влюблённых — Торгово-деловой комплекс стал настоящим центром притяжения любви!
В этот день для гостей Смоленского Пассажа играла живая музыка, действовали выгодные предложения от арендаторов, а также прошло награждение участников розыгрыша к 14 февраля.
В воздухе царила атмосфера любви и праздника!
Анонсы ближайших мероприятий в Смоленском Пассаже можно отслеживать на официальном сайте: https://www.smolenskiy.ru
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