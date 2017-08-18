Деним-шик в осенней коллекции GUESS

Синие и голубые, чернильные, оливковые и графитные оттенки всегда модного денима стали фоном осенней коллекции от Guess Jeans - вновь перекраивая свои знаменитые силуэты, творческая команда бренда предлагает нам в новом сезоне выглядеть еще более соблазнительно, игриво и естественно.

Озорные аппликации-тату, щедрые россыпи страз, страстные вкрапления алых принтов, драматичные кружева и тюль в сочетании с хулиганскими разрезами-потертостями на джинсах придают новой коллекции неисправимый дух приключений, без которых всегда так скучно!

Тигры, волки и пантеры - главные персонажи модных новинок бренда.

Самая роскошная линия бренда GUESS Marciano в новом сезоне радует глаз объемными меховыми вещами, драгоценными метализированными фактурами в миксе с неоновыми лимонными оттенками и дикими леопардовыми пятнышками.

А для маленьких модниц и модников GUESS вновь придумал множество идеи от забавных джинсовых комплектов до по-взрослому элегантных праздничных нарядов, чтобы дети и родители всегда выглядели стильно вместе!

Автор: Диана Мицкевич