Деним-шик в осенней коллекции GUESS

Синие и голубые, чернильные, оливковые и графитные оттенки всегда модного денима стали фоном осенней коллекции от Guess Jeans - вновь перекраивая свои знаменитые силуэты, творческая команда бренда предлагает нам в новом сезоне выглядеть еще более соблазнительно, игриво и естественно.
Озорные аппликации-тату, щедрые россыпи страз, страстные вкрапления алых принтов, драматичные кружева и тюль в сочетании с хулиганскими разрезами-потертостями на джинсах придают новой коллекции неисправимый дух приключений, без которых всегда так скучно!
Тигры, волки и пантеры - главные персонажи модных новинок бренда.
Самая роскошная линия бренда GUESS Marciano в новом сезоне радует глаз объемными меховыми вещами, драгоценными метализированными фактурами в миксе с неоновыми лимонными оттенками и дикими леопардовыми пятнышками.
А для маленьких модниц и модников GUESS вновь придумал множество идеи от забавных джинсовых комплектов до по-взрослому элегантных праздничных нарядов, чтобы дети и родители всегда выглядели стильно вместе!
Автор: Диана Мицкевич
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