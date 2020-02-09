Дерек Лэм продал свою марку

В бренде Derek Lam назвали нового владельца, которым стала компания Public Clothing.

Американская компания Public Clothing, принадлежащая бизнесмену Дэну Шамдасани и владеющая несколькими марками одежды, приобрела бренд Derek Lam. При этом сообщается, что сам Дерек Лэм сохранит за собой место креативного директора. Дизайнер рассказал: «У Дэна Шамдасани и его команды есть прекрасная возможность развивать этот бизнес как географически, так и с новыми категориями продуктов. На международном уровне есть огромные возможности, которые еще не были использованы Derek Lam».