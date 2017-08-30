Deri&Mod представляет осенне-зимнюю коллекцию обуви

Если вам случалось замирать перед впечатляющим полотном и забывать обо всем, то вы как никто другой знаете, что живопись была и остается значительным источником вдохновения. Дизайнеры буви и аксессуаров Deri&Mod, создавая осенне-зимнюю коллекцию сумок, оглядывались на один из самых интересных периодов развития живописи — вторую половину XIX века и первую часть XX века.

Импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм и не только — бесценное живописное наследие, в котором черпали вдохновение дизайнеры Deri&Mod. Для девушек они приготовили обширную коллекцию сумок и рюкзаков, выполненных из кожи высокого качества. Миниатюрные сумочки и объемные тоуты, саквояжи и багеты — выбор широк, как и количество художественных течений. Основные цвета линейки — остромодный в этом сезоне серый, классический черный, разные вариации коричневого и металлик.

Черный — любимый цвет многих дизайнеров и творцов, например, Казимира Малевича. Приглядитесь к сумочке цвета воронова крыла: ее принт словно сошел с полотна импрессионистов. Серия небольших черных почтальонок, помимо бусин, брошей и прочего, украшены озорными ремешками с принтами в духе геометрических абстракционистских картин. Мондриану такой дизайн пришелся бы по душе.

Металлик по-прежнему правит бал: в этом цвете выполнены как детали сумок, так и модели полностью. Серебро и золото с металлическим отливом красуется на портфелях и сумках Deri&Mod: светлый миниатюрный рюкзак с инкрустацией в виде звезд — это, конечно, не «Звездная ночь» Ван Гога, но привлечет не меньше взглядов, чем знаменитое полотно. Золотистый рюкзак подойдет творческим девушкам: цветок, которым украшен портфель, будто сняла со своей головы Фрида Кало.

Серый — не менее универсальный, чем черный: аксессуары этого цвета с легкостью вписываются в любой гардероб. Изящная сумка через плечо выполнена из кожи неоднородного серого оттенка и напоминает акварельные разводы на листе. Замшевый рюкзак цвета свинца украшен дерзкими нашивками и заклепками: не обязательно всегда быть хорошей девочкой, нужно выбирать и делать то, что нравится, советуют дизайнеры. Если бы Мане не пошел против правил Императорской академии, что бы стало с модернизмом?

От кофейного до цвета корицы — эти оттенки, кстати, любимые цвета «серо-коричневой» североевропейской школой живописи, также нашли свое воплощение в сумках и рюкзаках бренда. Элегантный красно-коричневый портфель с тонкими ремешками гармонично впишется в гардероб бизнес-леди, а вот замшевый горчичный рюкзак с жизнеутверждающими нашивками подойдет спортивным и активным девушкам.