DesignBoom открывает первый магазин в Санкт-Петербурге

01 ноября сеть магазинов дизайнерских товаров для дома DesignBoom откроет своей первый магазин в Северной столице. Магазин расположится в одном из старейших универмагов мира, «Au Pont Pouge. У Красного моста»

В новом концептуальном пространстве DesignBoom на 2-м этаже универмага будут представлены мебель, декор, освещение и аксессуары от признанных европейских брендов: эргономичные и яркие товары для кухни Eva Solo и Alessi, инновационная мебель Normann Copenhagen, светильники Vita и Seletti, аксессуары для дома Umbra и многое другое.

Более 9 лет DesignBoom сотрудничает с ведущими мировыми брендами и тщательно отбирает только лучшие дизайнерские предметы для дома. Стиль, форма, материалы и функциональность – важна каждая деталь. Ассортимент DesignBoom формируется с учетом тенденций мирового дизайна и потребностей российского потребителя. Кроме этого, бренды, представленные в магазинах сети, удостоены престижных наград на мировых выставках Red Dot, Good Design Award.

Одновременно с первым магазином в Санкт-Петербурге в Москве откроется 4-й магазин сети. Он будет расположен в центре дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»

Справка о DesignBoom

Концепция DesignBoom – дизайн, который меняет жизнь. Наша миссия – заботиться о комфорте и открывать своим покупателям удивительный мир современного дизайна, где нет места лишним деталям и посредственным вещам. Мы ценим хороший вкус и знаем - вещи могут быть эстетичными и функциональными одновременно. Лаконичность скандинавского дизайна в сочетании с яркими решениями молодых, талантливых брендов придется по вкусу широкому сегменту покупателей.