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Диана Мицкевич

Designers Guild представил юбилейную коллекцию Grandiflora Rose

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  • 28 Марта 202021:27

Пышные, порхающие на ветру лепестки пионов, роз, азалий, магнолий и  тюльпанов, в сочетании со строгими геометричными принтами и естественными яркими красками с деликатным доминированием зелёных оттенков,  стали основным сюжетом новой весенне-летней коллекции Grandiflora Rose, посвященной 50-летнему юбилею Designers Guild.

Съёмки рекламной кампании прошли в особенном месте - под крышей конструктивистской виллы Готти, которую построил архитектор и инженер Энрико де Анжели в 1933 году в Болонье.

Основательница, вдохновительница и креативный директор Designers Guild Триша Гилд в юбилейный год своего бренда успевает не только организовывать выставку Out of the Blue в музее Текстиля в Лондоне и выпускать очередную авторскую книгу, но ещё и лично проводит видео экскурсию по новой коллекции штор, обоев и дизайнерских аксессуаров Grandiflora Rose.

Новинки уже доступны для заказа с доставкой на сайте

Автор: Диана Мицкевич

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