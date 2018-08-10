Дети достойны лучшего: выбираем обувь на все случаи жизни

Довольно часто мы слышим известную всем фразу «все лучшее – детям». И это правильно, ведь в раннем возрасте дети очень активны, тянутся к новым знаниям и ощущениям. В такие моменты очень важно обеспечить максимальный уровень комфорта вашему ребенку. Одежда и обувь играют в этом важную роль. Верно подобранные предметы гардероба позволяют ребенку не только красиво выглядеть и чувствовать себя увереннее, но и сохранять здоровье и чувство комфорта во время любых активностей. Эксперты Crocs делятся советами о том, как одевать детей для разного рода занятий.

Время у «бабушки» или что надеть загородом

Несмотря на то, что лето постепенно подходит к концу, по прогнозам теплая погода будет держаться достаточно долго. В августе каникулы еще продолжаются, это значит, что в такие дни у малышей есть немало различных способов провести время, в том числе излюбленные поездки за город к бабушкам и дедушкам. На свежем воздухе ребенок может делать что угодно, например, бегать, играть, помогать родным по саду или просто лежать на траве и рисовать. Для активного рода занятий отличным решением станут классические сабо, в которых стопа будет надежно зафиксирована, что поможет избежать травм во время игр. К ним можно подобрать бермуды и свободную футболку. Если же вашему ребенку больше нравятся спокойные занятия, лучше присмотреть что-то легкое и проветриваемое, чтобы защитить малыша от перегрева, для чего подойдут комфортные слайдеры.

Собираемся на море

Август традиционная пора отпусков, чтобы провести семейный отпуск без проблем, важно заранее продумать что же взять с собой в поездку. Выбор обуви – немаловажный фактор, особенно в поездках с ребенком. Если говорить о пляжном отдыхе, стоит рассмотреть сандалии. В них ребенок будет более устойчивым на мягкой поверхности, а горячий песок с меньшей вероятностью попадет в обувь, так как сандалии немного выше привычных всем шлепок. Когда ребенок захочет окунуться в море, он сможет самостоятельно и без труда их снять. Крайне важно, чтобы малыш не перегрелся на солнце, поэтому одежда должны быть легкой, а обувь открытой. В случае экскурсионных поездок, подразумевающих длинные прогулки следует продумать такую обувь, в которой малыш сможет выдержать нагрузку без вреда для ног и здоровья в целом. А если ребенок любит валяться на солнышке у бассейна, его можно снарядить шлепанцами, в которых нога ни будут защищены от скольжения и смогут дышать должным образом.

Одеваемся в садик или на учебу

В начале учебного года перед многими родителями наверняка встанет вопрос, как же лучше одеть свое чадо в садик или школу, чтобы ему было комфортно и играть, и гулять во время перемены. В сентябре уже похолодает, это значит, что шорты и футболки сменятся джинсами и свитшотами, а вместо открытой обуви и сабо лучше выбрать более закрытые варианты, например кроссовки или ботинки. Если малыш ещё не овладел в полной мере навыками самостоятельного одевания и обувания, забудьте о моделях со сложными застёжками, тесёмками и шнурками. Это затруднит процесс переодевания как для самого ребёнка, так и для воспитателя или нянечки. При выборе как обуви, так и одежды остановитесь на той, которая дышит и при этом не пропускает влагу, в таком случае вашем ребенку будет комфортно при любых обстоятельствах. Если же у вас уже достаточно взрослый ребенок и в школе строгий дресс-код, то лучше остановить свой выбор на более официальном луке. Мальчикам – брюки, рубашку и туфли, а девочкам – юбку, блузку и удобные балетки, в которых без труда можно провести весь день.

Активные прогулки

Выбирая наряд для ежедневной прогулки, важно помнить: комфорт и здоровье ребенка зависит от правильного сочетания слоев одежды и удобной обуви. Слишком теплые материалы, не пропускающие воздух и не отводящие влагу, рано или поздно приведут к тому, что ребенок вспотеет может замёрзнуть. Более того, при прогулках в лесу или парке в дождливую погоду, есть шанс, что чистыми вы и ваш малыш не уйдете, поэтому стоит остановить свой выбор на материалах, которые легко мыть. Для таких целей подойдут легкие резиновые сапоги. Но зачастую дождь приносит с собой похолодание, когда вдвойне важно следить за соблюдением температурного баланса, поэтому ботинки или сапоги должны быть высокими и теплыми и правильно держать ногу, чтобы малыш не оступился во время бега.