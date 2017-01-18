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Артем Кузелев

Дети знаменитостей в рекламе Dolce & Gabbana. Весна-лето, 2017

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  • 18 Января 201708:37
Сюжеты: Dolce&Gabbana, Рекламные кампании

Звездами новой кампании итальянской марки стали начинающие манекенщики и сыновья Синди Кроуфорд, Памелы Андерсон, Джуда Лоу и Дэниела Дэй Льюиса.

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  • Dolce & Gabbana. Весна-лето, 2017

Итальянская марка Dolce & Gabbana представила кадры из своей новой рекламной кампании. Образы из весенне-летней коллекции в ней представили начинающие манекенщики Гэбриел Кейн, Рафферти Лоу, Пресли Гербер и Брэндон Томас Ли. Эти 20-22-летние сыновья звездных родителей очень гармонично смотрятся в нарядах от Доменико и Стеффано и, по всей видимости, станут новым поколением моделей Dolce & Gabbana.

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