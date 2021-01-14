Детская инклюзивная театральная студия «Сны Алисы» приглашает детей на прослушивание

17 января инклюзивная театральная студия «Сны Алисы» ждёт юных артистов на прослушивание! Это совместный проект Благотворительных фондов «Семейная в помощь» и «Гольфстрим» на базе Детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать».

Многие уже знакомы с деятельностью центра «Вместе весело шагать» и видели необычный и весёлый спектакль по мотивам произведений Льюиса Кэрролла «Сны Алисы». Спектакль очень понравился зрителям. В этом году будут ставить новый музыкальный спектакль – по сказкам Пушкина. И ищем новые таланты!

Для того, чтобы попробовать свои силы на театральной сцене, детям необходимо только большое желание. На прослушивании каждого претендента попросят рассказать о себе, что-то спеть, станцевать или прочитать стихотворение.

Репетиции проекта будут проходить раз в неделю по воскресеньям. Участие бесплатное. С детьми будут работать артисты театра и кино.

Приглашаем детей от 6 до 17 лет

Прослушивание состоится 17 января с 16.00 в ДИЦ «Вместе весело шагать» по адресу: 4-й Вятский переулок 16/2, ст. метро «Дмитровская»

Телефон координатора проекта (только WhatsApp):

+7 968 590-40-65 Любовь

Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://semeynaya-help.timepad.ru/event/1507190/