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Артем Кузелев

Детская коллекция Gucci на платформе Net-a-Porter

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  • 09 Июля 201820:11
Сюжеты: Gucci, Net-a-Porter

Знаменитый онлайн-ретейлер впервые пополнит свой ассортимент детской одеждой.

Платформа Net-a-Porter, на которой до последнего времени можно было приобрести товары для взрослых, анонсировала выход в новый сегмент. Сайт впервые запустит продажу детской одежды, причем дебютировать Net-a-Porter решили в компании с Gucci. С 16 июля на сайте начнет работу поп-ап стор итальянского дома моды, который представит вещи для новорожденных и детей до 12 лет. Такое сотрудничество с Gucci продлиться шесть недель, по его результатам будет решено, стоит ли продолжать эксперимент.

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