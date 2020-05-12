Детская коллекция United Colors of Benetton

Ночью прошел дождь, и майский сад дышит свежестью и блестит крупными каплями росы. С каждой минутой становится теплее, и сад наполняется тайной жизнью, полной сокровищ для маленьких первооткрывателей.

Бегать за бабочками, собирать первые букеты и играть в джунгли, прячась за кустами смородины, девочкам лучше всего в подходящей одежде. А значит, красивой и удобной одновременно! Платья в яркую крупную клетку виши, полосатые блузки с рукавами фонарик, футболки с объемными принтами в виде сердечек создадут яркий образ юной моднице, а джинсовые комбинезоны и шорты, укороченные брюки шамбре и стильные джинсы идеально дополнят гардероб. Девочки оценят принты в виде сочных ягод и фруктов на футболках, ярких божьих коровок на белоснежных свитшотах и мультяшный декор с кокетливой подругой моряка Попая – Оливией. Малышки на равных со взрослыми носят модные цвета: кипельно-белый, лимонно-желтый, томатный красный и васильковый. Проводить время в саду еще никогда не было так здорово!

Мальчики тоже готовятся встретить лето во всеоружии… Эти естествоиспытатели не могут угомониться, пока не изучены все садовые тропы, не рассмотрены под лупой насекомые и не собраны заготовки для большого летнего гербария. Для игр на свежем воздухе идеально подходят удобные шорты из легкой фельпы, футболки с аппликациями и принтами с отважным моряком Попаем, а также жилеты, напоминающие неутомимого искателя приключений Индиану Джонса. А широкая цветовая гамма: от мятно-зеленого и серого меланжа до василькового, желтого и красного, превратит будни в занимательную раскраску.

Стремление к открытиям и необычайным находкам Benetton поддерживает с малых лет: именно за этими юными исследователями будущее нашей планеты!