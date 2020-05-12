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FashionWithPassion

Детская коллекция United Colors of Benetton

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  • 12 Мая 202016:35
Сюжеты: Benetton

Ночью прошел дождь, и майский сад дышит свежестью и блестит крупными каплями росы. С каждой минутой становится теплее, и сад наполняется тайной жизнью, полной сокровищ для маленьких первооткрывателей.

Бегать за бабочками, собирать первые букеты и играть в джунгли, прячась за кустами смородины, девочкам лучше всего в подходящей одежде. А значит, красивой и удобной одновременно! Платья в яркую крупную клетку виши, полосатые блузки с рукавами фонарик, футболки с объемными принтами в виде сердечек создадут яркий образ юной моднице, а джинсовые комбинезоны и шорты, укороченные брюки шамбре и стильные джинсы идеально дополнят гардероб.  Девочки оценят принты в виде сочных ягод и фруктов на футболках, ярких божьих коровок на белоснежных свитшотах и мультяшный декор с кокетливой подругой моряка Попая – Оливией. Малышки на равных со взрослыми носят модные цвета: кипельно-белый, лимонно-желтый, томатный красный и васильковый.  Проводить время в саду еще никогда не было так здорово!

Мальчики тоже готовятся встретить лето во всеоружии… Эти естествоиспытатели не могут угомониться, пока не изучены все садовые тропы, не рассмотрены под лупой насекомые и не собраны заготовки для большого летнего гербария.  Для игр на свежем воздухе идеально подходят удобные шорты из легкой фельпы, футболки с аппликациями и принтами с отважным моряком Попаем, а также жилеты, напоминающие неутомимого искателя приключений Индиану Джонса. А широкая цветовая гамма: от мятно-зеленого и серого меланжа до василькового, желтого и красного, превратит будни в занимательную раскраску. 

Стремление к открытиям и необычайным находкам Benetton поддерживает с малых лет: именно за этими юными исследователями будущее нашей планеты!

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