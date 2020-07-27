Детская Мода против пандемии: показ в формате киносъемки

Городская жизнь в этом году действительно внезапно поменялась, и многие массовые мероприятия в присутствии большого числа зрителей проводить пока еще невозможно. Однако Продюсерский центр «ГРАНИ», Творческая мастерская Надежды Шибиной и режиссер Валерий СОРОКОВОЙ нашли выход! Проект CINEMA FASHION смело разрушает стереотипы, расширяя – fashion-границы, осваивая новые территории, где все непривычно, захватывающе и интригующе!

14 августа 2020 года на площадке легендарного «Мосфильма», одной из старейших отечественных киностудий, будет представлен совершенно новый формат fashion-шоу, совмещающий киносъемку и модный показ.

Встречайте проект CINEMA FASHION – сенсацию сезона от организаторов Главной детской недели моды Kids Fashion Week в коллаборации с известным дизайнером и фотографом Надеждой Шибиной! Главный режиссер-постановщик проекта – Валерий Сороковой.

«Мы выходим за рамки классических холодных дефиле и исследуем новый, актуальный во всем мире тренд, который мы обозначили как «мода вне подиума», – рассказывают организаторы. – Впервые fashion-показ пройдет в формате киносъемки! Наша команда идет на «Мосфильм», чтобы снимать кино и творить моду в реальном времени под пристальным вниманием кино- и фотокамер. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним!»

Показ пройдет без зрителей, однако его увидит многотысячная аудитория. Киносьемка будет сопровождаться прямой трансляцией на всех онлайн-ресурсах Продюсерского центра «ГРАНИ»:

YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCBiz8XCa6cKHWIXSKqylZYA

Инстаграм @mkidsfashionweek

ВКонтакте https://vk.com/grany_center.

Грандиозный fashion-показ, который развернется сразу на нескольких площадках, позволит участникам и зрителям путешествовать в пространстве и во времени. Реалии старой Москвы встретятся с атмосферой Санкт-Петербурга прошлого века, ретро-стиль в череде показов уступит дорогу современным дизайнерским решениям в стиле street fashion. Съемки будут проходить весь день и закончатся глубоким вечером, при свете софитов, с использованием всего богатейшего киноарсенала – от цветофильтров до дыммашины. У каждой локации – своя визуальная «картинка», своя история. Исторические костюмы, винтаж, ретро, декорации каменной и деревянной Москвы, величественные очертания Города на Неве…. Проект CINEMA FASHION от Продюсерского центра «ГРАНИ» и Творческой мастерской Надежды Шибиной интегрирует новые идеи в старые декорации, современные реалии в исторический контекст.

Уникальный проект привлек внимание и звезд российской эстрады – в съемках примут участие семья певца и продюсера Владимира Лёвкина во главе с самим артистом, золотой голос группы «Мираж» Наталья Гулькина и другие селебрити.

Об участниках и организаторах

Надежда Шибина – известный московский дизайнер и фотограф. Дважды открывала Неделю моды Mersedes Benz Fashion Week. Трижды победитель на неделе моды Estet Fashion Week в номинации «Лучшее фэшн-шоу». Новая коллекция – VillageDoll – переносит нас в необыкновенный мир сказок и творчества. В каждом из нас живет волшебство. Каждый образ – это герой большой истории, которую вы можете придумать сами. http://shibina.ru/

Дизайнер Ирина Шарлау покажет коллекцию Весна-Лето 2020-2021 под названием Flower Dreams. В ней представлены детские вечерние и вечерние платья family look. Коллекция насыщена цветочными принтами, используются легкий шелк, нежный шифон… Благородный атлас будет струиться, лететь по подиуму. Зрители увидят сказочную красоту вечерних нарядов и отправятся в романтическое путешествие. Каждая маленькая и большая принцесса должна иметь в своем гардеробе вечернее платье от дизайнера Ирины Шарлау. https://www.irinascharlau.com/

Бренд одежды Klimkova kids разработан специально для детей индиго. Философия марки построена на том, что каждый ребёнок должен чувствовать себя гармонично в окружающем мире, быть свободным, открытым и любознательным. Одежда включает в себя весь необходимый ассортимент, начиная от верхней одежды и трикотажной группы и заканчивая стильными платьями. Сдержанная, но эффектная цветовая гамма, натуральные материалы, ручная работа – мастера с заботой и любовью создают каждый образ в коллекции. Удобно в жизни, комфортно в носке, стильно на каждый день. Klimkova kids - познавай мир с нами! @klimkova_kids

Дизайнер Людмила Хазова создает женскую и детскую одежду под маркой «Bolero». Любое изделие создается в единственном экземпляре. Детские платья Людмилы Хазовой – это необычайно роскошные платья с пышной длинной юбкой до самого пола. Они выполняются из дорогих красивых тканей и украшаются изысканной отделкой: кружевами, драпировками, блестками, бисером, стразами, жемчугом, рюшами, вышивкой и другими декоративными элементами. В рамках проекта CINEMA FASHION дизайнер представит коллекцию «Baby doll». https://bolero-dress.ru/

«ГРАНИ» - продюсерский центр, школа развития личности для детей и взрослых, а также уникальная серия мероприятий. Мы проводим яркие и запоминающиеся fashion­-шоу (в том числе Детскую неделю моды KIDS FASHION WEEK в центре Москвы), выставки детского и семейного отдыха, выездные мастер-классы с ведущими специалистами индустрии моды, креативные фотосессии, занятия для детей от 4-х лет и их родителей. Центр «ГРАНИ» проводит мероприятия в России и за границей, организует семейных отдых для детей и взрослых, в том числе и летний, на море. Мы издаем семейный журнал и занимаемся продюсированием юных моделей и артистов.

Руководитель Центра «ГРАНИ» и продюсер проекта CINEMA FASHION - Елена СКЛЯРОВА http://grany.center/

Доступ на съемки уникального кинопропекта в связи с общегородскими санитарными нормами будет ограничен, однако возможен!

Дополнительная информация:

Продюсерский центра «ГРАНИ» e-mail: granycenter@bk.ru Тел.: +7(495) 928-68-68, 8-916-599-36-26

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