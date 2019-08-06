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Детские LiteRide™ от Crocs

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  • 06 Августа 201918:19
Сюжеты: Crocs

Коллекция LiteRide™, вдохновленная активным образом жизни, создана для того, чтобы ее носили так, как нравится — в любой ситуации и в подходящем темпе.  

LiteRide™ для детей – это новый уровень комфорта. Изнутри удобство обеспечивают невероятно легкие и необычайно эластичные стельки из материала LiteRide™, снаружи — мягкий и гибкий верх из материала Matlite™. А подошва Croslite™ гарантирует поддержку и ощущение легкости на протяжении всего дня. 

В коллекции LiteRide™ будут представлены сабо и удобные кроссовки в ярко-голубом, глубоком синем, розовом и черном цветах, с белыми или  разноцветными вставками.

Новые детские модели доступны на сайте crocs.ru и в оффлайн магазинах. Цены варьируются от 2 999 руб. за сабо LiteRide™ Clogs до 3 699 руб. за кроссовки LiteRide™ Pacers.

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