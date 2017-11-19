Детский праздник Eventail Kids с Aston Martin: подарить ребенку счастье!

Вопрос, как качественно провести время с ребенком, актуален не только в силу занятости родителей, но и самих детей. Где найти то, что будет интересно для всей семьи, чтобы не пожалеть о потраченном времени? Как разнообразить досуг необычными приключениями, которые запомнятся надолго?

Модные детские показы как новый вид семейного отдыха выходного дня, где вовлечены и дети, и взрослые, – хорошая площадка для развлечений. Команда Eventail Kids устраивает лучшие детские показы для непрофессиональных моделей. Каждый показ – всегда эксклюзивный. Автор и создатель проекта – Александр Синютин.

Что любят дети больше всего? Правильно! Играть и творить! Это идеальная формула счастья, которая подходит и взрослым. 12 ноября 2017 года в салоне Aston Martin Avilon состоялся необычный детский праздник Eventail Kids. И гости праздника с удовольствием окунулись в атмосферу игры и творчества. Они увлеченно раскрашивали спортивный автомобиль Aston Martin Rapide S небесно-голубого цвета под руководством художника Александры Мироновой, создавая частичкой своего творчества «дизайнерскую расцветку» с помощью акварельных красок, губок и даже рук.

Детки выбирали свои любимые цвета, и машина мечты превратилась в арт-объект с цветными воздушными шарами и переливающимися мыльными пузырями, отпечатками ладошек и имен. Родители вместе со своими детьми надели фартуки и принялись за раскрашивание. В этот день дети чувствовали себя взрослыми, а родители – детьми.

Свобода творчества охватывала все пространство под музыку виртуоза саксофониста Вячеслава Степаненко (вот так незаметно дети учатся на лучших примерах разных видов искусства).

Александра Миронова, художник: «Радостные улыбки детей и родителей – это стимул к новым идеям и награда за совместное творчество! Спасибо всем участвующим за раскрашенное радостью воскресенье!»

Среди гостей были телеведущая Первого канала Юлия Барановская с детьми Арсением, Артемом и Яной; Корнелия Поляк с Тоней и Марком Худяковыми – детьми режиссера-клипмейкера Павла Худякова; блогер и модель Евгения Феофилактова с сыном Даниэлем Гусевым; Елена Блиновская, победительница конкурса «Миссис Россия-International-2016», с сыновьями Всеволодом, Мироном и Платоном.

Украшением праздника стала уютная новогодняя фотозона с восхитительным декором: камин, елка, свечки, шишки, сосульки, кресло-качалка с пледом и подушками… Запах хвои тянулся вниз, на первый этаж автосалона, напоминая о предстоящем новогоднем празднике. Во время фотосессии дети и их родители позировали у роскошных автомобилей Aston Martin DB11 и Aston Martin Rapide S известному фотографу Сергею Хватынцу – мастеру семейной и свадебной фотосъемки.

Созданием модного образа каждого ребенка занималась сеть ДТЦ «Винни» совместно с группой компаний Eventail®. Эксклюзивная одежда, предоставленная «Винни», прекрасно подчеркнула индивидуальность моделей. Для мальчиков был созданы стильные «луки» от Givenchy, Bimbalo, Armani, а для девочек – casual от Yves Salomon и романтические платья от Vivetta, Elisabetta Franchi и Hucklebones.

В заключение праздника каждому ребенку был подарен символ наступающего года – обаятельный пес Джек от Торгового дома «Гулливер и Ко», а родителям – брелки с гравировкой Aston Martin от Tunning Look. Воскресным угощением стало ассорти ручной работы от ресторана «Бочка».

Вот таким радостным событием стала предпоказная детская и семейная фотосессия к VI Всероссийскому модному детскому показу Eventail Kids. В съемке приняли участие более 40 человек, в числе которых – дети российских звезд.

Участниками Eventail Kids являются дети, которые не являются профессиональными моделями и возможно, никогда не выходили на подиум. Для каждого из них выход на сцену – это личный триумф и минута славы. В такой день дети окружены особым вниманием, аплодисментами и гордостью родителей.

Мы приглашаем всех хороших людей, которые хотят видеть своего ребенка счастливым, принять участие в наших показах и предпоказных фотосессиях!

Партнеры показа

Генеральный партнер: Aston Martin Avilon

Официальный партнер: Сеть Детских Торговых Центров «Винни».

Угощения: Ресторан «Бочка»

Декоратор: Татьяна Старжинская – победительница чемпионата по профессиональной флористике «Васильковая корона 2017»

Подарки: Gulliver

Художник – Александра Миронова, «Студии живописи Александры Мироновой»

Стилист-визажист: Марина Варгаева

Выездная гравировка: Tunning Look

Организаторы показа

Автор идеи и создатель проекта: Александр Синютин

Руководитель показа: Ирина Володкина

Куратор показа: Вячеслав Степаненко

Шеф-фотограф показа: Сергей Хватынец

Режиссер-постановщик показа: Елена Чеберя

Контакты

Официальный сайт показа: www.eventail-kids.ru

info@eventail-kids.ru

Телефон (многоканальный) +7 (495) 120 06 23

Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru

Телефон: +7 (495) 585 65 75

Для СМИ и партнеров:

+7 (926) 701 74 41 (Ирина Володкина)

info@eventail-kids.ru

Будем рады встрече с Вами на нашем показе!

Источник: https://wonderwhite.ru/novosti/neobychnyj-detskij-prazdnik-eventail-kids-s-aston-martin/