Девичник «Вселенная добра» состоится 27 февраля в рамках Всемирного дня НКО

Всемирный день НКО отмечается 27 февраля и его главная цель - привлечь внимание широкой общественного к деятельности некоммерческих организаций. В честь этого праздника фонд Оксаны Федоровой совместно с Европейской Академией имиджа организуют девичник «Вселенная добра», направленный на популяризацию программ и проектов в поддержку семьи и женщин!

В рамках девичника эксперты Академии имиджа проведут мастер-классы по стилю, красоте, макияжу, участницы смогут получить индивидуальные консультации по подбору имиджа, а также полезные советы как правильно организовать шопинг. На мероприятии будет работать благотворительная распродажа от проекта фонда Оксаны Федоровой «Покупай и помогай»: участницы смогут вместе с экспертами выбрать новый образ, а все средства от распродажи будут направлены на программу адресной помощи детям с ДЦП.

Практикующий имидж-консультант и преподаватель Европейской Академии имиджа Ольга Епифанова представит мастер-класс по самым актуальным фешн-темам: тренды и антитренды 2021 года, с чего начать, если вы решили кардинально сменить имидж, как выбирать яркие вещи, чтобы придать своему образу изюминку. Эксклюзивно для участниц мероприятия проведет мастер-класс «Прическа как элемент костюма», а также даст личные консультации стилист, технолог-колорист с 20-летним опытом Елена Павлова. А главный методолог Академии, практикующий имидж-консультант, автор мастер-классов «Я дружу с бижу», «О чем молчат украшения» Вероника Калинина представит гостям воркшоп на тему как правильно выбирать украшения и проведет практическое занятие по выбору украшений на коллекции дизайнера украшений, художницы Виктории Гузеевой.

Накануне весеннего сезона полезными советами на тему здорового образа жизни поделится диетолог - нутрициолог Анна Берсенева, а также участницы смогут принять участие в беспроигрышной лотерее!

Место проведения: Европейская академия имиджа, Москва, Архангельский пер., 7, 2 этаж, офис 5.

Тайминг:

12:00 - 12:30 – сбор участников

12:30 - презентация Фонда/спикеров

13:00 – 14:00 – мастер-класс Ольги Епифановой по стилю / мастер-класс по прическам Елены Павловой

14:00 – 14:30 – индивидуальные консультации / благотворительная лотерея и распродажа

14:00 – 14:30 – выступление спикеров

14:30 – 15:30 – Мастер-класс по диетологии с Анной Берсеневой / воркшоп по украшениям с Вероникой Калининой

15:30 - 16:30 – индивидуальные консультации / благотворительная распродажа / лотерея