Дэвид Бекхэм – амбассадор Британского Совета моды

Теперь Дэвид займется развитием британской моды и помощью молодым дизайнерам.

Британский Совет моды объявил Дэвида Бекхэма своим президентом-амбассадором. Почетная должность дает право Бексу в течение двух лет представлять BFC, а также заниматься внешними контактами организации и разрабатывать образовательные проекты. В своем комментарии Дэвид подчеркнул: «Я очень горд принять это назначение. Я давно увлекаюсь британским стилем, модой и секретами ремесла, а новая роль даст мне возможность попасть в самую глубь индустрии, которую я так люблю».