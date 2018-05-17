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Артем Кузелев

Дэвид Бекхэм – амбассадор Британского Совета моды

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  • 17 Мая 201814:13
Сюжеты: Beckham

Теперь Дэвид займется развитием британской моды и помощью молодым дизайнерам.

Британский Совет моды объявил Дэвида Бекхэма своим президентом-амбассадором. Почетная должность дает право Бексу в течение двух лет представлять BFC, а также заниматься внешними контактами организации и разрабатывать образовательные проекты. В своем комментарии Дэвид подчеркнул: «Я очень горд принять это назначение. Я давно увлекаюсь британским стилем, модой и секретами ремесла, а новая роль даст мне возможность попасть в самую глубь индустрии, которую я так люблю».

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