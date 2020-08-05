Девушки со всей России примут участие в финале конкурса «Гранд Королева России 2020»

20 октября 2020 года в Москве состоится финал Национального конкурса красоты и грации «Гранд Королева России 2020», пожалуй, самый масштабный и грандиозный конкурс России. В финале конкурса примет участие 50 финалисток со всех уголков России.

Так же в этот вечер состоится церемония награждения Премии успешных женщин «Королева России» - уникальное мероприятие, объединяющее женщин всего мира с разными достижениями, платформа для реализации своих амбиций и возможность заявить о себе на национальном уровне.

Национальный конкурс «Гранд Королева России 2020» - 50 самых красивых женщин нашей страны будут бороться за корону первой красавицы. Победительница получит обложки глянцевых журналов, публикации в СМИ, посещение топовых светских мероприятий, большое количество интервью в прессе и ТВ.

«Гранд Королева России 2020» – очаровательные и харизматичные красавицы, которые привлекают внимание всей планеты. Они считаются эталонами красоты, грации и доказывают, какими совершенными и идеальными могут быть женщины.

Конкурс является визитной карточкой России, а также профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц: одна из основных целей организационного комитета конкурса — не просто присвоить победительнице титул, но и обеспечить ее дальнейшее личностное развитие и профессиональный рост.

Жюри оценивают участниц конкурса Гранд Королева России 2020 по нескольким параметрам, внимание уделяется и внешним данным, и общему развитию, и умению красиво и эффектно подать себя.



Программа конкурса:

18 октября 2020 года - заезд участниц конкурса красоты, фотосессия, интервью

19 октября 2020 года - репетиции и интервью с участницами

20 октября 2020 года – генеральная репетиция

Церемония награждения Премии Королева России и Финал конкурса Гранд Королева России

Приглашаем к участию потенциальных партнеров. Условия участия Вы можете уточнить в Оргкомитете конкурса.

Официальный сайт конкурса https://www.grandqueenrussia.ru/