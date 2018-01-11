Дежавю против времени. Выставка Славы Николаева в Галерее L'ACCENT RUSSE

В Галерее L'ACCENT RUSSE представлена выставка Славы Николаева "Дежавю против времени" до 25 января.

Международная галерея Лакуа ставит имя Николаева в один ряд с такими признанными европейскими мастерами графики как F. Avril, Milo Manara, George Pichard, Joost Swarte, ACHDE.

Немецкий художник, русского происхождения. Живёт и работает в Берлине. Главный художник мультимедийного концерна «РусМедиа».

Его работы выставлялись на престижной выставке «50 лучших художников Европы». Призёр престижной выставки «Карикатура» в городе Майнц. Работы внесены в каталог.

Создал свой неповторимый стиль, придумал свою неповторимую технику написания картин, о которой в январе 2009 года писала газета деловых кругов Германии “Die Welt”. Еще в февральском номере за 1999 год журнала DAS MMAGAZIN также была пятистраничная статья о талантливом русском художнике. Мировые критики называют такую технику письма «Метафизика», что говорит о глубоком философском содержании его работ.

По общему мнению немецких искусствоведов, уровень работ российского художника Славы Николаева, проживающего в немецкой столице, таков, что до него вряд ли могут сейчас дотянуться и признанные мастера современной живописи..

Слава Николаев пишет свои картины по старинке: он не использует новомодных технических приспособлений, а берет в руки только кисть и холст. Но то, что получается в итоге, уже не спутаешь ни с какими другими авторами. Это особая техника рисования, уже получившая в художественном мире Германии название техники Николаева. Пожалуй, что ее можно сравнить с пуантилизмом. Правда, если пуантилизм – это лишь отдельные точки и линии, то техника российского мастера строится, например, на обведении каждого, даже самого мелкого мазка тончайшим чёрным контуром. Итоговое изображение неожиданно возникает только на самом последнем слое картины, иногда на седьмом или восьмом.

Понятно, что это безумно трудная и кропотливая работа, требующая помимо таланта адской усидчивости. Однако результат получается просто поразительный. Дело в том, что картины Николаева меняют свой цвет в зависимости от изменения интенсивности освещения! И это не поддаётся логическому объяснению.

Буддисты используют его отдельные работы из серии «Палочки» в качестве средства для медитации.

Картины Николаева, написанные в новой технике, высоко ценятся интеллектуальной публикой Европы. Дойче банк провел выставку его работ в своём берлинском филиале. В июне 2009 года

Николаев был приглашён в качестве главного политического художника карикатуриста на мультимедийный интернет проект. Его первая политическая карикатура посвящена г-ну Штайнмайеру, кандидату на пост канцлера ФРГ. Оценив уровень его работ, немецкие политики и их европейские коллеги выразили готовность быть персонажами его карикатур. Немецкие критики считают Николаева самым талантливым художником Германии.

На выставке будут присутствовать работы в масле, новой технике и смешанной технике. Все работы выставлены в рамках выставки на продажу и не имеют копий!!!

https://www.laccentrusse.ru

*посещение выставки 200 рублей С пн-сб с 12 до 20 часов, вс с 12 до 18 часов.

Галерея L'ACCENT RUSSE расположилась в самом сердце Москвы, на Чистых Прудах, Архангелький переулок дом 10, в старинном особняке 17 века. Уютный зимний сад, радушный прием и легкость, ненавязчивость камерных выставочных залов приводят сюда гостей снова и снова.

К вашим услугам Регулярные Выставки художников из России и Зарубежья. Любимый почерк Галереи- это философия, символы, смысл жизни, история и, конечно же, эстетичность восприятия.

Порадует вас в Галерее и Бутик предметов декора и парфюмерии для интерьеров.

С каждым гостем работают профессиональные гиды и консультанты.