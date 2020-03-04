Диана фон Фюрстенберг удостоена Ордена Почетного легиона

Американский дизайнер получила высокую награду Франции из рук Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в Министерстве иностранных дел Франции. После вручения Ордена Почетного легиона Диане фон Фюрстенберг Кристин Лагард отметила: «Ваши платья с запахом украшают, но при этом не сковывают движения. Женщина в одежде DVF может взять жизнь в свои руки».

Приняв награду, дизайнер вспомнила нью-йоркскую Статую Свободы, на реставрацию которой Диана собрала 100 млн долларов: «Я хочу напомнить, что символизирует Статуя Свободы – свободу и надежду. Мы должны помнить, что первоначально она называлась «Свободой, озаряющей мир», и Бог знает, что это нам действительно нужно. Я принимаю этот Орден Почетного легиона с гордостью, зная, что признания и честь дают нам право голоса».