Диана фон Фюрстенерг создала коллекцию предметов интерьера для H&M Home

Коллекция H&M Home, созданная американским дизайнером с бельгийскими корнями появится в продаже 16 апреля 2021 года. Капсула состоит из предметов, украшенных принтами, которыми известен фирменный почерк фон Фюрстенберг: зебра, леопард, рисунки губ и узнаваемые абстракции.

В шведском ретейлере сообщили, что результатом сотрудничества стала коллекция из 31 предмета. Капсула включает ряд предметов интерьера и декора, таких как розовые шерстяные одеяла, наволочки, красочные коробки, подносы, ароматические свечи, чашки для эспрессо, тарелки с принтом, оранжевые вазы, абстрактные постеры и плюшевый халат.

«Рисунки для коллаборации H&M Home очень знаковые. Принт «Диана», который я создал 20 лет назад, когда основал компанию, а отпечаток губ – это рисунок, который Энди Уорхол нарисовал на моем лице, – заявила фон Фюрстенберг в пресс-релизе. – Лично мне нравятся животные принты – зебра очень DVF – а также яркие оранжевые и розовые тона, но монохромные черно-белые тоже очень шикарны. Вся коллекция потрясающая, и я не могу дождаться, чтобы поделиться ею со всеми».

Приобрести предметы из коллекции можно будет в избранных магазинах шведского бренда.