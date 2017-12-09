DIANAFURS — роскошные шубы для роскошных женщин

Сложно представить более подходящую верхнюю женскую одежду для зимы, чем шуба. Натуральные меха делают образ женщины еще более нежным и утонченным, демонстрируют окружающим ее безупречный вкус и высокий социальный статус.

DIANAFURS — стильные шубы по адекватным ценам

Широкий выбор оригинальных шуб из норки, каракуля, мутона, соболя, чернобурки, нутрии представлен в интернет-магазине dianafurs.ru. Приобретая одежду здесь, женщины пользуются сразу несколькими преимуществами:

Платят минимально допустимую цену за изысканные вещи. Это возможно благодаря собственному производству и налаженному сотрудничеству компании с производителями. Меховая фабрика DIANAFURS закупает все материалы напрямую. Контроль качества осуществляется на каждом этапе производства.

Покупают шубы, не покидая дома, офиса. Поскольку реализация зимней одежды осуществляется через сайт интернет-магазина, нужно просто ознакомиться с ассортиментом, выбрать понравившееся изделие и положить его в виртуальную корзину. Интуитивно понятная система поиска товаров позволяет быстро отыскивать шубу нужного размера, цвета, с определенными декорирующими элементами.

Могут оплачивать покупки удобным для себя способом — наличными, банковскими картами.

Пользуются двухлетней гарантией на приобретенную меховую одежду. Поскольку шубы DIANAFURS изготовлены из сертифицированных материалов, сомнений в их высоком качестве не возникает.

Могут заказывать сразу три шубы для примерки.

Что примечательно, курьерская служба «Дианафурс» доставляет заказы стоимостью от 15 тысяч рублей бесплатно. Более дешевые покупки клиенты магазина могут забрать самостоятельно.

Выгодные условия покупки шуб в салоне DIANAFURS

С DIANAFURS мечта о шикарной натуральной шубе становится реальностью для каждой женщины. Помимо низких цен, компания предлагает:

Рассрочку. Оформляется на несколько месяцев, не предусматривает сбора большого количества документов, подтверждающих платежеспособность. Что главное, не связана ни с какими переплатами. Каждая покупательница может выбрать наиболее выгодную для себя программу рассрочки.

Кредит. Кредитные программы фабрики очень интересные. Подробнее о них можно узнать, позвонив в офис фирмы.

Огромные скидки. Они доступны подписчикам и постоянным клиентам. Чтобы быть в курсе проводимых акций, нужно вступить в «Клуб привилегий DIANAFURS», оформив бесплатную подписку на официальном сайте магазина.

Также DIANAFURS регулярно проводит распродажи. Обычно они приурочены к выпуску новых коллекций или праздникам.