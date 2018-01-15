Digital Art. От скетчей в метро до реализации проектов

После новогодних праздников многие поставили себе цель и задачи на год. Кто-то планирует покорять вершины своей карьеры, кто-то пообещал себе читать по одной книге в день, а кто-то решил развивать себя в разных направлениях и узнавать новое. Академия re:Store не стала исключением и поставила себе цель 26 января рассказать всем о Digital-искусстве. Специально приглашенный гость, Kirill Rave (@kirillrave), расскажет о том, что такое digital art, как создавать необычные и притягивающие взгляд работы с помощью iPhone, а также о разработчиках программ для Digital-искусства.

Компьютерное искусство (Digital Art), а также цифровое искусство – направление, основанное на использовании компьютерных технологий, результатом которого являются художественные произведения в цифровой форме. Незамысловатая форма и экстравагантные изображения не позволяют пройти мимо, а только притягивают к себе внимание окружающих.

Кирилл занимается Digital Art’ом, и всё, что он делает, связано с техникой Apple. Большую часть его работ можно посмотреть на официальном сайте kirillrave.com. Кирилл является участником параллельной программы 7-ой Московской биеннале современного искусства, многие из его работ были приобретены в Гонконге и Далласе.

Всем, кто посетит лекцию, Кирилл покажет на примере своих работ, как эскизы становятся шедеврами, а также поделится любимыми приложениями и своим взглядом на мир Digital-искусства. Каждый сможет почувствовать себя творцом чего-то нового и необычного.

Программа лекции:

1. Как начал заниматься Digital Art’ом? Образование, эксперименты, проекты.

2. Как выжимать максимум из минимальных средств, используя новые технологии?

3. Как выстроить рабочий процесс, чтобы не заблудиться в море софта и железа.

4. Приложения из App Store, которые могут помочь в создании шедевра.

5. Особенности Digital Art’а.

Дата и время проведения лекции: 19 января 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж)

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.