DIM запустил официальный интернет-магазин в России

В ассортименте магазина максимально широкий выбор мужского и женского нижнего белья, актуальные модели спортивного белья, а также чулочно-носочные изделия, многие модели которых произведены на родине бренда, во Франции, обозначается определенным маркером «made in France» на товарах.

Что уникально для России- в международном интернет-магазине можно приобрести товары из детского ассортимента, которые в розничных магазинах страны до этого представлены не были. Здесь и нижнее белье, и носки, и пижамы с комбинезонами для самых маленьких. Кроме новинок, в магазине предусмотрены и сезонные Sale-акции.

Также, к услугам клиентов: возможность возврата товара в течение 30 дней, внимательный клиентский сервис, система безопасной оплаты и многое другое.

Отдельно стоит отметить, что DIM на мировом уровне заботится об экологии, именно поэтому все упаковочные материалы, используемые при доставке, подлежат вторичной переработке.

Вероника Карн, Вице-президент по digital-развитию DIM Paris, Франция :

«Россия- важный и перспективный рынок для нас, и мы видим большой потенциал в развитии онлайн-торговли и взаимодействии с российскими клиентами. Современные реалии для нас, как и для большинства крупных ритейлеров, диктуют необходимость присутствия и активного развития в онлайн. Мы убеждены, что россияне по достоинству оценят возможность совершения покупок и доставки в рамках международного интернет-магазина бренда, не выходя из дома».