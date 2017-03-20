DIMANEU. Осень-зима 2017-18. "Rara Avis"

Достойно продемонстрировав на неделе моды коллекцию, посвящённую белой вороне, дизайнер готовясь к зиме продолжает диктовать тренд диковинных пернатых, вновь подчёркивая, что его героиня это редкая птица! На этот раз объектом для вдохновения стал чёрный лебедь. Наблюдая за пластикой и изучая характер птицы, Дима создаёт женственную и элегантную, но в то же время смелую и яркую коллекцию.

Стилизовал показ друг дизайнера художник-стилист Александр Раос, благодаря чему вполне носибельные вещи приобрели оригинальное прочтение. Модные брендированные ленты с лозунгами, жирные стрелки в макияже и оригинальные прически с бахромой, удачно оформили саму коллекцию.

Образ остаётся дерзким и независимым, что особенно подчёркивает сдержанная, но контрастная цветовая палитра. В коллекции преобладают чёрный, белый, красный, синий и нежно голубой цвет. При этом появляется и новая нотка в стиле бренда, коллекция приобрела особую женственность и хрупкость, за счёт узких облегающих трикотажных платьев и водолазок, а также декора и кроя.

Дизайнер вновь обратился к теме Японское кимоно, делая его одним из основных силуэтов для предстоящей зимы.

Японская форма прослеживается и в верхней одежде и в вязанном трикотаже. В платьях дизайнер использует преимущественно Х-образные силуэты, нарочито подчёркивая талию широкими корсетными поясами. Воланы и рюши, оригинально вшитые несколькими слоями, будто волны на воде, впервые появляясь в коллекции бренда, подчёркивают элегантность силуэта.

Зимний сезон всегда более интересен для дизайнера, так как ассортимент одежды в коллекциях более полон. Чтобы сезон был так же интересен и для ценительниц красоты и стиля, Дима Неу погрузил их зимой 2017-18 года в сказку, с картин великих художников, объявляя Русское искусство новым трендом.

Блеск и роскошь вдохновляет дизайнера зимой. Череда праздников продиктовала и настроение коллекции. Тут присутствуют и уникальные жаккарды, созданные специально для коллекции, и авторские 3D вышивки, и ручное шитьё бусинами и стеклярусом. И конечно не одна коллекция Димы не обходится без авторских принтов, созданных самим дизайнером. Коллекция Осень Зима 2017-18 не исключение. Создавая принты Дима вдохновлялся пластикой изящного лебедя. Птицы, будто по озеру, плывут по поверхности ткани. Но основным творческим источником для декора на этот раз послужила знаменитая работа любимого художника Димы, Михаила Врубеля - "Царевна Лебедь". Дизайнер создал свою интерпретацию этой картины, адаптировав её для одежды. Образ царевны стал основополагающим для настроения всей коллекции, он прослеживается и в пуховиках, и в пальто, и в главном нововведении бренда в 3D трикотаже.

Зимние материалы и их составы, любой царевне вскружат голову. В коллекции используются и мягчайший мохер, и нежнейший кашемир, и шёлк. Всё это традиционно обрамляясь авторским кроем и уникальным декором, поистине погружает счастливую владелицу вещей в сказочный мир с полотен великих художников.

Без сказки не обошелся и сам показ, Дизайнер удивил всех не только новой коллекцией, но и самой подачей шоу. Уже ставший традиционным перфоманс поразил всех. Танцующая на пуантах балерина под звуки техно, будто лебедь пролетая над зрителями, и эффектно размахивая юбкой не оставила равнодушным никого! Всё это было увенчано светодиодной неоновой вывеской с подписью Dima Neu, от компании NEON Boutique.

Гостями показа стали: Елена Кулецкая, Елена Ханга, Аврора, Светлана Светличная, Александр Трещёв, Катя Гершуни, Ирсен Кудикова, Надежда Ангарская, Армен Ерицян, Лера Кондра, Ирина Лачина, Жанна Эппле, Алиса Толкачева, Эльвира Т, Алеся Шикун, Мария Трошина и Тимофей Пронькин (Группа Hi-Fi), Дмитрий Нестеров, Настя Годунова, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова и многие-многие другие.

Перед показом был продемонстрирован видеоролик, отражающий концепцию коллекции. Он был подготовлен дизайнером совместно с командой Eclectic Fashion Lab- единственным в Росси сервисом по организации backstage fashion-индустрии.

После показа у дверей манежа гостей ожидали авто от партнёров, компании в названии которой тоже кроилась концепция вечера – такси «Золотой Гусь». Водители отвезли всех на торжественную вечеринку в итальянский ресторан среднеземноморской кухни SillyCat. Близкие друзья, ценители искусства, которое создает Дима Неу, собрались на одной площадке, чтобы поздравить дизайнера с очередным успехом.

Партнеры показа:

-​ event-агентство HADA Group,

-​ японская профессиональная косметика Lebel,

-​ барбершоп 5/8 Man Project,

-​ LIKE - компания по аренде кабриолетов Ferrari California и седанов Porsche Panamera Turbo,

-​ профессиональная косметика для волос KERARGANIC,

-​ обувь Paolo Conte.

-​ Alena Cakes- торты и сладости.