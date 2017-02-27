"Rara avis in terries, nigroque simillima cycno” – «Редкая птица на земле, как черный лебедь»

-Ювенал ("Сатиры", VI, 165-170, 82 год до н.э.)

В рамках 34 сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia дизайнерский бренд DIMANEU представит свою коллекцию "RARA AVIS" осень-зима 2017-18

Достойно продемонстрировав на неделе моды коллекцию, посвящённую белой вороне, дизайнер готовясь к зиме продолжает диктовать тренд диковинных пернатых, вновь подчёркивая, что его героиня это редкая птица! На этот раз объектом для вдохновения стал чёрный лебедь. Наблюдая за пластикой и изучая характер птицы, Дима создаёт женственную и элегантную, но в то же время смелую и яркую коллекцию.

Образ остаётся дерзким и независимым, что особенно подчёркивают необычные лацканы воротников, стилизованные так, будто 2 лебедя скрестили свои шеи на груди, а также сдержанная, но контрастная цветовая палитра. В коллекции преобладают чёрный, белый, красный, синий и нежно голубой цвет. При этом появляется и новая нотка в стиле бренда, коллекция приобретает особую женственность и хрупкость, за счёт узких облегающих трикотажных платьев и водолазок, а также декора и кроя.

Дизайнер вновь обращается к теме Японское кимоно, делая его одним из основных силуэтов для предстоящей зимы. Японская форма прослеживается и в верхней одежде и в вязанном трикотаже. В платьях дизайнер использует преимущественно Х-образные силуэты, нарочито подчёркивая талию широкими корсетными поясами. Воланы и рюши, оригинально вшитые несколькими слоями, будто волны на воде, впервые появляясь в коллекции бренда, подчёркивают элегантность силуэта.

Зимний сезон всегда более интересен для дизайнера, так как ассортимент одежды в коллекциях более полон. Чтобы сезон был так же интересен и для ценительниц красоты и стиля, Дима Неу погружает их зимой 2017-18 года в сказку, с картин великих художников, объявляя Русское искусство новым трендом.

Блеск и роскошь вдохновляет дизайнера зимой. Череда праздников диктует и настроение коллекции. Тут присутствуют и уникальные жаккарды, созданные специально для коллекции, и авторские 3D вышивки, и ручное шитьё бусинами и стеклярусом. И конечно не одна коллекция Димы не обходится без авторских принтов, созданных самим дизайнером. Коллекция Осень Зима 2017-18 не исключение. Создавая принты Дима вдохновлялся пластикой изящного лебедя. Птицы, будто по озеру, плывут по поверхности ткани. Но основным творческим источником для декора на этот раз послужила знаменитая работа любимого художника Димы, Михаила Врубеля -"Царевна Лебедь". Дизайнер создал свою интерпретацию этой картины, адаптировав её для одежды. Образ царевны стал основополагающим для настроения всей коллекции, он прослеживается и в пуховиках, и в пальто, и в главном нововведении бренда в 3D трикотаже.

Зимние материалы и их составы, любой царевне вскружат голову. В коллекции используются и мягчайший мохер, и нежнейший кашемир, и шёлк. Всё это традиционно обрамляясь авторским кроем и уникальным декором, поистине погружает счастливую владелицу вещей в сказочный мир с полотен великих художников.

Без сказки не обойдётся и сам показ, Дизайнер готовится удивить всех не только новой коллекцией, но и самой подачей шоу. Уже ставший традиционным перфоманс, сопровождающий показы дизайнера не оставит равнодушным никого и в этот раз!