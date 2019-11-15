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Артем Кузелев

Dior и Nike выпустят коллаборацию

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  • 15 Ноября 201914:53
Сюжеты: Dior, Nike

Информация пока что не подтверждена официально, но слухи вполне убедительные.

Эта недели принесла еще одну замечательную новость. В сети появились слухи о готовящейся коллаборации парижского дома моды Dior и спортивного бренда Nike. По не подтвержденной официально информации, марки могут выпустить лимитированную коллекцию классических кроссовок Air Jordan 1 тиражом тысяча экземпляров. Инсайдеры говорят, что ожидать новинку стоит летом 2020 года по цене 2 000 долларов за пару.

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