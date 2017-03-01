Dior опровергает информацию о коллаборации с Nike

Парижский дом моды сообщил, что не готовит никакой совместной коллекции со спортивным брендом.

Французский дом Dior опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что марка не готовит «никакой коллаборации с Nike». Сообщение вышло в формате пресс-релиза, после того как креативный директор Dior Homme Крис Ван Аш опубликовал в своем Instagram и сразу удалил странный логотип. На лого легко узнаваемы фирменные элементы обеих марок. Похоже, сообщение Ван Аша было не очень дачной шуткой.