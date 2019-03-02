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Армина Басилян

Диор, великий о красоте

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  • 02 Марта 201909:34
Сюжеты: Dior

Прекрасные и вечные по красоте и естественным элементам кроя изделия Диора представлены в Лондоне.

Как была организована выставка, обсудим в фоторепортаже.

Итак, вход помпезный и с высокими потолками. Высокое искусство может располагаться только под такими сводами)

Прекрасное платье с вышитыми элементами встречает зрителя на фоне роскошно убраного сада.

Череда красивых платьев продолжает приветствовать посетителя. Но интересно - почему Диор так сильно занизил естественное положение талии? Что хотел подчеркнуть мастер?

Вообще, выставка подготовлена хорошим куратором. Одним из удачных ходов является экпонирование малых манекенов с образами. Темный фон зажигает их краски, а малые размеры манекенчиков экономят пространство и при этом умаляют наслаждение от витрины.

Еще один удачный ход - манекены черного цвета позволяют играть краскам изделий ярко и акцентируют внимание именно на самом изделии.

А вот такая игра со световыми линиями, отсылает к вечности изделия и его особом значении.

И обыгрывание светлых изделий на светлом фоне также удалось. Это необычайно трудная задача была решена.

В целом, выставка очевидно засулживает похвалы организаторов и куратора. Сложные моменты экспонирования были учтены и поэтому восприятие изделий ничем не омрачено - правильный свет в нужном месте, правильно сочетание цветом, правильная расстановка аксессуаров и изделий. Акценты расставлены по нужным местам и правильно использовано помещение. Сделано все, чтоб выставка была такой же высокой по качеству как и изделия самого Диора.

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