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Артем Кузелев

Diplo: Из музыкантов в модели

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  • 04 Мая 201710:08

Знаменитый диджей и музыкальный продюсер Дипло подписал свой первый модельный контракт.

Один из самых популярных сегодня диджеев и продюсеров, который работает со звездами первой величины, а главное – создает их, решил попробовать себя в качестве манекенщика. На днях музыкант Дипло подписал контракт с модельным агентством Next Model Management, которое уже опубликовало первые снимки новоиспеченной модели на своем сайте. Оказалось, что 38-летний американец всегда мечтал об этой работе, хорошо разбирается в моде и уже пользуется популярностью у глянцевых изданий.

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