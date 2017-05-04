Diplo: Из музыкантов в модели

Знаменитый диджей и музыкальный продюсер Дипло подписал свой первый модельный контракт.

Один из самых популярных сегодня диджеев и продюсеров, который работает со звездами первой величины, а главное – создает их, решил попробовать себя в качестве манекенщика. На днях музыкант Дипло подписал контракт с модельным агентством Next Model Management, которое уже опубликовало первые снимки новоиспеченной модели на своем сайте. Оказалось, что 38-летний американец всегда мечтал об этой работе, хорошо разбирается в моде и уже пользуется популярностью у глянцевых изданий.