Дита фон Тиз сыграет в спектакле Жан-Поля Готье

Уже в этом месяце артистку можно будет увидеть на сцене знаменитого парижского кабаре «Фоли Бержер».

К актерскому составу мюзикла, посвященного карьере Жан-Поля Готье, присоединилась Дита фон Тиз. В спектакле Fashion Freak Show, который поставил сам французский дизайнер, артистка появится семь раз: с 22 по 27 января. Вообще же, постановка Готье будет идти в «Фоли Бержер» до 21 апреля 2019 года.