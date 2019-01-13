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Артем Кузелев

Дита фон Тиз сыграет в спектакле Жан-Поля Готье

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  • 13 Января 201913:16
Сюжеты: Dita Von Teese, Jean-Paul Gaultier

Уже в этом месяце артистку можно будет увидеть на сцене знаменитого парижского кабаре «Фоли Бержер».

К актерскому составу мюзикла, посвященного карьере Жан-Поля Готье, присоединилась Дита фон Тиз. В спектакле Fashion Freak Show, который поставил сам французский дизайнер, артистка появится семь раз: с 22 по 27 января. Вообще же, постановка Готье будет идти в «Фоли Бержер» до 21 апреля 2019 года.

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