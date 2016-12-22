Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2016

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами.

По итогам 2016 года в «Список лучших российских дизайнеров коллекций прет-а-порте» вошли 10 человек. «Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имён – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

10 Лучших дизайнеров прет-а-порте 2016, Россия (по алфавиту):

Alena Akhmadullina

Chapurin

Graviteight

Nina Donis

Oleg Ovsiev

Ruban

Tatyana Parfionova

Valentin Yudashkin

Vika Gazinskaya

Walk of Shame

13 Лучших молодых дизайнеров 2016, Россия (по алфавиту):

Алёна Лойко (Иркутск)

Анастасия Типсина (Омск)

Виктория Вейгант (Омск)

Дарья Кожина (Ярославль)

Илья Варегин (Москва)

Мария Белинка (Шахты)

Надежда Хатипова (Москва)

Ольга Булева (Омск)

Ольга Малярова (Санкт-Петербург)

Светлана Михаленко (Москва)

Татьяна Радыгина (Омск)

Юлия Русинова (Омск)

Яна Бесфамильная (Пермь)

Напомним, более 15 лет назад Александр Хилькевич первым начал составлять рейтинги российской моды, основанные на опросах профессионалов рынка.

Александр Хилькевич – одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, наиболее авторитетный эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.