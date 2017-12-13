Дизайн интерьеров от марки J.W. Anderson

Джонатан Андерсон представил сразу две коллекции предметов для оформления домашних интерьеров.

1 / 6 Предметы интерьера от J.W. Anderson











Марка J.W. Anderson выпустила две небольших коллекции предметов для декора дома. Первая включает 34 керамических изделия, созданные совместно со скульптором Джоанной Васон, во вторую вошел текстиль от дизайнера Энни Лоу. В первой капсуле можно найти вазы, горшки и посуду ручной работы, а во второй – покрывала и полотенца из белого хлопка. Все предметы уже можно приобрести в лондонских магазинах J.W. Anderson по цене от 60 до 280 фунтов стерлингов.